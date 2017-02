Rettungseinsatz in Wülfrath: Zwei Schwerverletzte nach Unfall

Rettungseinsatz in Wülfrath

Am Montagmorgen sind zwei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Wülfrath schwer verletzt worden. Bei der Kollision von zwei Autos überschlug sich einer der Wagen.

Gegen 9.20 Uhr fuhr der 40-jährige Fahrer eines VW auf der Straße Zur Fliethe. Nach seinen Angaben brach in einer Kurve das Heck des Wagens aus, so dass der 40-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte der Wagen mit dem entgegenkommenden Auto einer 42-jährigen Frau aus Heiligenhaus. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der VW und kam in dem Grünstreifen neben der Fahrbahn zum Stehen.

Sowohl der 40-Jährige als auch die 42-jährige Fahrerin wurden durch die Kollision schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

(ots)