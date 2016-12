Xanten: 17 gute Nachrichten für 2017

Das neue Jahr steht vor der Tür: Wir haben schon einmal geschaut, über welche guten Nachrichten wir uns in den nächsten zwölf Monaten (hoffentlich) freuen können. Von Dirk Möwius, Uwe Plien und Heinz Kühnen

Rheinberg: Die Pfarrgemeinde St. Peter Rheinberg bekommt zum 1. Februar einen neuen Pfarrer: Martin Ahls. Er muss die Fusion mit St. Evermarus Borth über die Bühne bringen. Organisation und Leitung einer Großgemeinde erfordern Fingerspitzengefühl und viel Kraft. Viel Erfolg! Xanten: Das Strandbad in Wardt bekommt einen neuen Eingangsbereich. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wird der erste Punkt in den vom Land geförderten Umbauplänen für die Xantener Seen umgesetzt.

Jetzt muss nur noch das Wetter mitspielen. Alpen: Der Sieger des Architektenwettstreits Felixx/De Zwarte Hond hat im Rat seine Konzeptbausteine präsentiert, mit denen Alpen in den nächsten Jahren ein neues, einladendes Gesicht erhalten soll. Es sind verschiedenen Schwerpunkte konzipiert, die nach und nach die Aufenthaltsqualität des dörflichen Ortes spürbar erhöhen sollen. Rheinberg: An der Europaschule Rheinberg rückt in diesem Jahr der erste Jahrgang in die Oberstufe.

Die Erweiterung der Schule muss endlich beginnen. Der Bauantrag ist eingereicht, die Architektur- und Ingenieurbüros sind beauftragt. Und ein Standort für die neue Zweifach-Turnhalle zeichnet sich auch ab. Rheinberg: Auch als Kulturstadt ist Rheinberg bekannt. Schön, dass freie Initiativen wie die Musikalische Gesellschaft, das MAP-Team, die MI-Jazz-Leute, der Schwarze Adler, das Bürgerhaus Budberg und neuerdings auch die Open-Stage im Bürgerzentrum Alpsray auch 2017 viele Veranstaltungen bieten.

Xanten: Was für ein Geburtstag: Die Marienschule wird 200 Jahre alt. 1817 verfügte Demoiselle Maria Aloysia Catharina Theodora Hellen, dass "zugunsten der Kirche und der religiösen und sittlichen Erziehung der Xantener Mädchen" eine eigene Schule eingerichtet werden solle. Was würde sie wohl heute von der Realschule halten? Xanten: Erster Spatenstich für den neuen Kurpark.

Xantens Wallanlagen werden zum Park der Begegnung umgebaut. Über fünf Millionen Euro werden investiert, noch vor Ende 2018 soll (und muss wegen der Landesförderung) alles fertig sein. Xanten: Es gibt wieder Baugrundstücke mit Domblick im Lüttinger Feld. Nachdem das große Baugebiet an der Landwehr schnell vermarktet worden ist, wird nun für die Erweiterung in Lüttingen geplant. Das Gelände der früheren Gärtnerei, um das es ein langes Tauziehen zwischen Stadt und Eigentümer gab, ist gekauft worden.

Sonsbeck: Der Ausblick vom neu erbauten Aussichtsturm wird wunderschön - vorausgesetzt, die Finanzierung des maroden Bauwerks ist gesichert. Anfang des Jahres wird ein touristisches Konzept als Förderantrag ans Land gehen. Xanten: Auch als Rollstuhlfahrer kommt man jetzt zu den Ratssitzungen oder den Konzerten im Ratssaal. Der Aufzug ist fertig. Damit ist das Verwaltungsgebäude noch nicht komplett barrierefrei, aber ein wichtiger Schritt wurde getan.

Sonsbeck: Die Kampagne der Deutschen Glasfaser hat einen riesigen Erfolg. Jetzt sollen auch das Gewerbegebiet und Hamb mit schnellem Internet versorgt werden. Sonsbeck: Ein starker Regen soll Sonsbeck nicht mehr so treffen wie 2016. Für die Wassermassen werden das Überlaufbecken erneuert, die Kanäle instandgesetzt und, so die Wasserverbände mitspielen, die Ley-Auen als Retentionsflächen genutzt.

Neue Wiesen an den Hängen sollen den Schlamm abhalten. Rheinberg: Im Februar soll Schwimmern endlich das Rheinberger Solvay-Hallenbad wieder zur Verfügung stehen - nach quälend langer, mehrmonatiger Umbaupause mit viel Ärger. Hoffentlich findet sich eine gute Gesamtlösung für die Rheinberger Bäder, die Schließung des Freibades sollte kein Thema werden. Alpen: An der Sekundarschule Alpen verlassen sich die Verantwortlichen nicht aufs Hoffen: Rektor Tilman Latzel und sein Team wollen um jeden Preis die Selbstständigkeit ihrer Schule erhalten.

Dafür müssen auf Dauer aber mindestens 60 Kinder pro Jahrgang angemeldet werden. Rheinberg: Die Marktplatzgestaltung und die Sanierung des Alten Rathauses sind dringend notwendige Arbeiten, die in den nächsten beiden Jahren in Rheinberg anstehen. Dank des Integrierten Handlungskonzeptes gibt es Fördermittel. Xanten: Die Piraten kommen zurück: Nach dem erfolgreichen Start wird das Pirates Action Theater zum zweiten Mal Leben in das Birtener Amphitheater bringen.

