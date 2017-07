später lesen Xanten 30 Fachverkäuferinnen und 22 Bäcker in Xanten losgesprochen FOTO: arfi FOTO: arfi 2017-07-04T18:47+0200 2017-07-05T00:00+0200

Vor sechs Jahren hatte Albert Wissigkeit an gleicher Stelle gesessen und sicherlich freudig darauf gewartet, endlich den heiß ersehnten Gesellenbrief in der Hand halten zu können. Anschließend ging es für ihn auf die Walz, die ihn unter anderem nach Norwegen und Italien bis nach Indonesien führte, zünftig angezogen wie es sich für einen Burschen auf Wanderschaft gehört. So gekluftet stand er nun bei der Lossprechungsfeier 2017 der Bäcker-Innung Niederrhein Kleve-Wesel im Schützenhaus Xanten am Rednerpult, um vor den neuen Gesellen und Fachverkäufern von seinen Reisen durch die halbe Welt zu berichten. 30 Fachverkäuferinnen und 22 Bäcker hatten ihre Ausbildung erfolgreich beendet.