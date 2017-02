später lesen Kreis Agrarausschuss von Hendricks Plakaten geschockt Teilen

Wesel (RP) Der Vorsitzende des Agrarauschusses der CDU im Kreis Wesel, Arnd Cappell-Höpken, ist geschockt über die Informationskampagne der Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Das Ministerium will elf "Bauernregeln" in 70 deutschen Städten plakatieren. Es sei "eine Riesen-Sauerei, den gesamten bäuerlichen Berufsstand so zu diffamieren und das auch noch mit Steuergeldern", schreibt Cappell-Höpken in einer Pressemitteilung. Die Reime von einbeinigen Schweinen und Mühe machender Gülle ließen tief blicken.