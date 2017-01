Nabu-Aktion: Vögel Zählen: Amsel, Drossel, Fink und Star....

Die "Stunde der Wintervögel" ist die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, bei der möglichst viele Menschen gemeinsam große Datenmengen sammeln und so wichtige Hinweise zur Entwicklung der heimischen Vogelbestände geben. Bei der letzten großen Vogelzählung im Januar 2016 beteiligten sich im Kreis Wesel über 500 Naturfreunde, dabei wurden 12.000 Piepmätze in 345 Gärten registriert. Am häufigsten kam die Kohlmeise vor. Infos auf www.nabu-wesel.de.

