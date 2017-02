Xanten: Baumschnitt: Eine Kunst

Der richtige Baumschnitt will gelernt sein. Ein Obstbaum ist in der Regel ein Kunstprodukt des Menschen und muss für den gewünschten Ertrag regelmäßig gepflegt werden. Wie das geht, zeigen Experten des Nabu auf der Bislicher Insel.

Bei optimalen Wetterbedingungen - sonnig, windstill und leicht gefrorener Boden - hatten 40 Teilnehmer aus der weiteren Umgebung Xantens den Weg zum Obstbaumschneidekurs des Nabu auf die Bislicher Insel gefunden. Teilweise aus Rhede, Dinslaken, Voerde und Düsseldorf reisten Liebhaber heimischer Obstgehölze an, um am Naturforum den fachgerechten Schnitt diverser Obstsorten zu erlernen.

Unter der Anleitung von Bruno Büngeler, Siegfried Pieper und Volker Steck wurden nach theoretischen Erläuterungen sowie einer Werkzeugdemonstration zunächst Schneidetechniken an Jungbäumen vermittelt. Die Projektmitarbeiter des Nabu greifen dabei auf neueste Richtlinien aus dem süddeutschen Raum zurück, die in erster Linie einen offenen Kronenaufbau gerade um den Mitteltrieb zum Ziel haben. Oberste Priorität mit Beginn der Pflegemaßnahmen wird auf die Ausrichtung der drei Leitäste gelegt, die mit ihren Verzweigungen später reichlich Raum brauchen, um die notwendige Sonneneinstrahlung zu gewährleisten. Die eigentlichen Fruchtäste werden von den flach ansetzenden Seitenästen gebildet, die von den kräftigen Leitästen und nur sehr reduziert vom Mitteltrieb ausgehen. Schließlich muss man jederzeit "einen Hut durch den Baum werfen" können, was den richtigen Aufbau und Lichteinfall garantiert.

In späteren Altersphasen werden insbesondere hängende und übereinander gewachsene Zweige entfernt. Die Krone wird stets gezielt zurückgeschnitten, um immer das Sonnenlicht auf die unteren Etagen gelangen zu lassen. Auch wenn einzelne Teilnehmer schon Scheren und Sägen unter Anleitung am Obstbaum einsetzen konnten, so bleibt doch bei verschiedenen Obstgehölzen wie Sauer- und Süßkirschen beim Steinobst, Walnussbäumen, Quitten, Pfirsichen neben relativ häufigen Apfel und Birnbäumen eine Menge an Spezialwissen zu erarbeiten, was nur durch viel Schneidepraxis mit gegenseitiger Hilfe abgesichert wird. Um eine Tatsache kommt jedenfalls kein Obstbaumbesitzer herum: Jeder Obstbaum ist in der Regel ein Kunstprodukt des Menschen und muss daher immer wieder für den gewünschten Ertrag gepflegt werden.

Auf die Wurzelunterlage wird der Stamm aufgepfropft; darauf wird im zweiten Schritt erst die spezielle Sorte veredelt. Beide Stellen sind meistens mit einer Verdickung oder Narbe beim Kauf noch zu erkennen. Noch bis Anfang März bleibt nun den Kursteilnehmern Zeit, ihre erworbenen Kenntnisse im eigenen Garten oder auf der Obstwiese umzusetzen. Und gleich nach der Ernte bieten sich Möglichkeiten für den so genannten Sommerschnitt bei einigen Obstsorten, im Prinzip sollte man sich ganzjährig wie bei der Schädlingsbekämpfung mit biologischen Mitteln um seine Obstbäume kümmern.

Die Nachfrage zum fachgerechten Gehölzschnitt ist sehr hoch, wie die Anmeldung über den RVR am Naturforum zeigt. Als Belohnung winken dann im Herbst eine gute Qualität alter, besonders schmackhafter Früchte sowie eine lange Lebensdauer der Obstgehölze.

Quelle: RP