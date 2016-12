später lesen Weihnachten 2016 Bei Lichte betrachtet FOTO: Arnulf Stoffel/Text: sep FOTO: Arnulf Stoffel/Text: sep Teilen

Dieses turbulente Jahr 2016, das so viel an traurigen Nachrichten gebracht hat, geht zu Ende. Das Weihnachtsfest kann Zeit für Besinnung und Ruhe bringen; und hoffentlich kommt Licht in diese Welt - so wie in Sonsbeck, wie die evangelische Kirche neuerdings illuminiert wird.