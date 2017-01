Xanten: Bilder, die Geschichte(n) erzählen

Der Menzelener Verein für Geschichte und Brauchtum hat mehr als 600 alte Fotos gesammelt und sucht weitere Bilder. Denn noch immer weist die bildhafte Dorfchronik Lücken auf. Von Erwin Kohl

"Es ist nicht nur unsere Aufgabe, alte Gebäude wie die Schmiede zu restaurieren, sondern auch, unsere Geschichte weiterzugeben", sagt Dr. Robert Moog vom Menzelener Verein für Geschichte und Brauchtum, der gemeinsam mit der KAB zum Bildungsabend unter dem Titel "Menzelen am Sonntag und Montag " ins Pfarrheim eingeladen hatte. Mit seinem Vereinskollegen Fritz Nühlen präsentierte er den Besuchern alte Fotos, Postkarten, Jubiläumsschriften und Dokumente aus der Geschichte in Menzelen-Ost und -West sowie Rill.

Über 600 dieser teils verblichenen stummen Zeitzeugen hat der Verein inzwischen gesammelt und archiviert. Aber immer noch weist die bildhafte Dorfchronik Lücken auf. "Wer irgendwo zu Hause alte Aufnahmen oder Postkarten findet, darf sie uns gerne geben, er bekommt sie zurück. Was uns vor allem fehlt, sind Bilder von damals üblichen Autosegnungen in Menzelen", so Moogs Appell.

FOTO: Fischer Armin

FOTO: Fischer Armin

Viele der alten Gebäude stehen längst nicht mehr. Zum Teil erstaunt es, dass es sie überhaupt mal gab. Wie etwa die mächtige 50 Meter spannende Brücke, die über die Flöth kurz vorm Riller Weg verlief. Das Original, eine Holzkonstruktion, war von Napoleon in Auftrag gegeben worden. Der Kaiser wollte auf kürzestem Weg von Wesel nach Geldern.

"Anfang des 20. Jahrhundert benötigte die Solvay ein stabileres Bauwerk und hat dort eine Brücke aus Eisen und Beton gebaut, die im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist", erläuterte Nühlen. Prägend für das dörfliche Lebens ist aber von jeher die 48 Meter hohe und über 1000 Jahre alte St. Walburgis-Kirche. Ungewöhnlich ist der Standort des Gotteshauses etwas abseits vom dörflichen Zentrum. Der Grund: "Man hatte damals schon Angst vor Hochwasser. Das Grundstück lag damals 22 Meter über dem Meeresspiegel", erklärte Nühlen.

FOTO: Fischer Armin

FOTO: Fischer Armin

Er erzählte auch unterhaltsame Anekdoten zu den vergilbten Aufnahmen. Beispielsweise zum Pfarrheim, für dessen Bau das nötige Kapital fehlte. "Pater van der Voort ist persönlich mit der Drehorgel durch die Straßen gezogen und hat für das Bauvorhaben gesammelt." Für Gelächter sorgte eine Abbildung des Menzelener Jungfrauenchors anno 1935. "Damals durften Männer und Frauen nicht gemeinsam singen", berichtete Nühlen, und Dr. Robert Moog ergänzte: "In der Kirche mussten Männer und Frauen auf verschiedenen Seiten sitzen."

Ein ungewohntes Bild bot sich auf einer Postkarte aus dem Jahre 1919. Das darauf abgebildete Haus Grünthal wurde früher von einem mächtigen Trakt direkt dahinter überragt. "Darin befand sich damals der große Tanzsaal des Hauses. Ein paar Jahre vorher war dort eine Postkutschenstation untergebracht", erzählte Fritz Nühlen. Unter den Gästen waren viele, die sich noch sehr gut an die eine oder andere Begebenheit erinnern konnten. So wurde Menzelens Geschichte in der anschließenden lockeren Gesprächsrunde fast wieder lebendig.

Quelle: RP