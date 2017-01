später lesen Sonsbeck Bürgermeister hilft Verletzten nach einem Unfall FOTO: Arnulf Stoffel FOTO: Arnulf Stoffel Teilen

Twittern





2017-01-15T17:43+0100 2017-01-16T00:00+0100

Bei einem Unfall auf der Xantener Straße in Sonsbeck wurden am Freitagabend zwei Pkw-Fahrerinnen verletzt. Zu den ersten Helfern gehörte Sonsbecks Bürgermeister Heiko Schmidt, der an diesem Abend mit den "Ersthelfern ("First Responder") des DRK unterwegs war, um deren Arbeit näher kennenzulernen.