Xanten: Bundeswehr-Big-Band kommt wieder

Die Lions holen erneut die Musik-Soldaten nach Xanten. Ende August geben sie auf dem Markt ein Show-Konzert für einen guten Zweck. Von Heinz Kühnen

Der Xantener Lions Club hat es gemeinsam mit Sponsoren wieder geschafft: Nach 2015 kommt die Big Band der Bundeswehr erneut nach Xanten. Kurz vor dem Ende der Sommerferien, am Donnerstag, 24. August, geben die 26 Profi-Musiker wieder ein Benefizkonzert auf dem Markt.

Hauptmann Johannes Langendorf weiß um den ersten Auftritt in Xanten nur aus Erzählungen. Aber: "Sommermärchen" nannte der Manager des vor 45 Jahren vom damaligen Verteidigungsminister Helmut Schmidt eingerichteten "zeitgemäßen Unterhaltungsorchesters" das Mai-Geschehen auf dem proppevolen Xantener Markt. 3000 Menschen, so die Polizei damals, verfolgten das Programm aus Evergreens und bekannten Titeln. Und wenn es nach dem aktuellen Lions-Präsidenten Jens Weber geht, könnten diesmal 5000 die Show aus Swing, Rock und Pop verfolgen.

FOTO: Armin Fischer (Archiv)

Noch bunter als damals wird es auf jeden Fall, berichtete Langendorf gestern im Hotel Hövelmann am Markt vor der Presse. Die Band, die in den Sommermonaten Konzerte in 25 Städten gibt, um Werbung in eigener Sache zu machen und jungen Menschen ihren Arbeitgeber näher bringen soll, leistet sich neuerdings eine aufwendige Lichtshow mit Pyroeffekten. Und zu einer der größten mobilen Bühnen Deutschlands gehört zudem eine riesige Videoleinwand, auf der unter anderem Detailaufnahmen den guten Blick auf die Sommerparty mit Bandleader Oberstleutnant Timor Oliver Chadik selbst in den hinteren Zuschauerreihen gewährleisten.

Einen Wechsel gibt es bei den Solisten: Nach einem Casting im Big-Band-Hauptquartier, der Mercator-Kaserne in Euskirchen, stieß die aus "Deutschland sucht den Superstar" bekannte Sängerin und Pianistin Susan Albers zum Bundeswehr-Team. Ein Auftritt beim Bürgerfest des Bundespräsidenten mit Revolverheld (Langendorf: "Die waren unsere Vorgruppe.") bescherte auch Gemma Endersby den Zutritt zur Combo. Dritter im Bunde ist Marco Matias, Sohn portugiesischer Eltern mit "Die Deutsche Stimme"- und "DSDS"-Erfahrung. Mit dem Ralph-Siegel-Song "If we get a little" holte er gemeinsam mit der internationalen Projektgruppe six4one beim Eurovison-Song-Contest 2006 in Athen Platz 17 für die Schweiz - immerhin mit 30 Punkten.

Möglich machen den erneuten Big-Band-Auftritt in Xanten zum einen der Routenplaner (Langendorf: "Mehr als 300 Kilometer am Tag darf der Tross nicht zurücklegen, da liegt Xanten auf der Strecke.") und zum anderen die Lions, die die Organisation in Xanten übernehmen - mit Rückendeckung der Volksbank Niederrhein, der Firma Witzenmann Rhein-Ruhr GmbH, deren Geschäftsführer Christof Schneiderat Club-Mitglied ist, und der Stadt. Hier gab es gestern auch Abstimmungsgespräche mit dem Ordnungsamt, der Feuerwehr und der Polizei sowie den Organisationen, an die der Spendenerlös der Veranstaltung geht: der Kinderschutzbund und der Hospizdienst Xanten-Sonsbeck der Malteser. Vor zwei Jahren kamen 22.500 Euro zusammen. Die Freude bei Maria Küsters von den Maltesern und Petra Olfen von Peter-Pan war gestern jedenfalls groß. Bei ihrer Arbeit helfen solche Spenden wirklich weiter.

Quelle: RP