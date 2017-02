Xanten: CDU: Parkgebühren auf Kleinem Markt erhöhen

Nach der Klausurtagung der Fraktion gibt es einige Sparvorschläge zum Haushalt. Keine Steuererhöhung in 2017. Von Dirk Möwius

Ein Wochenende nahm sich die Xantener CDU-Fraktion Zeit, um intensiv über den Haushaltsentwurf und die Sparvorschläge der Verwaltung zu beraten. Das Fazit des Fraktionsvorsitzenden Pankraz Gasseling: "Große Einsparungen wären nur möglich, wenn die Stadt Aufgabenbereiche ganz aufgibt oder die Angebote für die Bürger reduziert. Das ist aber nicht unser Ziel." Immerhin habe man einige zusätzliche Ausgabe- oder Eingabeverbesserung im Etatentwurf entdeckt.

Von der so genannten "Giftliste", also den Konsolidierungsvorschlägen der Verwaltung, fühlt man sich weitgehend nicht angesprochen. So soll die Kürzung der Einwohnerpauschale, also der Mittel, die in den einzelnen Ortschaften für die Vereinsarbeit zur Verfügung gestellt werden, nicht umgesetzt werden. Petra Strenk, finanzpolitische Sprecherin der Fraktion: "Ohne die vielfältige Vereinsarbeit würde sich die Lebensqualität in unserer Stadt wesentlich verschlechtern. Die Arbeit in den Vereinen wird schon so immer schwieriger."

Eine Wende gibt es in Sachen höhere Entschädigungen für Ausschussvorsitzenden. Die CDU-Fraktion wird nun auch gegen diese neue Regelung stimmen. Das spart Xanten gut 14.000 Euro jährlich. Dafür sollen aber die Fraktionszuwendungen, also Mittel für Sachausgaben, leicht um insgesamt 2250 Euro angehoben werden.

Einen neuen Fremdenverkehrsbeitrag lehnt die CDU ebenso wie derzeit eine Erhöhung des Kurbeitrages ab. Darüber könne man sprechen, wenn der Kurpark ausgebaut und das Gesamtangebot größer ist. Auch an die Grundsteuer und die Gewerbesteuer will die CDU in 2017 nicht ran. Stattdessen soll es bei Hunde-, Vergnügungs- und der Sexsteuer moderate Erhöhungen geben. Für 2018 könne man noch keine Aussagen zu möglichen Steuererhöhungen machen, erläutert Gasseling. Petra Strenk ergänzt: "Eine Steuererhöhung kann immer nur der letzte mögliche Schritt sein, wenn zuvor nachweislich die Einsparmöglichkeiten einer Kommune ausgeschöpft sind. Hier sehe ich persönlich bei der Stadt Xanten noch Handlungsbedarf." Strenk erwartet eine langfristige strategische Finanzplanung der Stadt, die besonders auch die Personalentwicklung im Auge hat.

Die Parkgebühren für den Kleinen Markt sollen auf einen Euro pro halbe Stunde erhöht werden, wobei eine "Brötchentaste" bleiben soll. Kurzparker können dann maximal bis zu 30 Minuten (statt bisher zehn) dort auch kostenlos ihr Auto abzustellen. Weitere Parkplätze mit Gebühren belegen will die CDU vorerst nicht, so bleiben auch die Anschaffungskosten neuer Parkautomaten dem Kämmerer erspart.

Beide Politiker kritisieren, dass die Integrationskostenerstattung vor Ort nicht ankommt. Besonderes Problem seien anerkannte Flüchtlinge, die in Xanten bleiben (müssen). Naturgemäß setzen sie weiter auf den Rat der Kommune und ihrer bekannten Betreuer, eigentlich ist aber nur noch die Arge zuständig.

Quelle: RP