Sonsbeck: Das Projekt Pfarrheim kann beginnen

Heute schaltet die Pfarre St. Maria Magdalena in Sonsbeck im alten Pfarrheim den Strom ab. Dann wird abgerissen. Von Rita Hansen

"Es geht endlich los!" Pfarrer Günter Hoebertz strahlt bei diesen Worten. Auch Pastoralreferentin Gertrud Sivalingam freut sich, wenn sie beim Blick aus dem Pfarrbürofenster sieht, wie mit dem Abriss des Pfarrheims begonnen wird. Die Gemeinde hatte seit August auf die Rückbaugenehmigung gewartet und in der Zwischenzeit nachgewiesen, dass sich die Fledermäuse auch ohne Pfarrheim im Kirchturm wohlfühlen. So war zu Beginn des Jahres die Freude im Pfarrhaus groß, als endlich die ersehnte E-Mail des Münsteraner Architekten mit der guten Nachricht eintraf. Das Tiefbau-Bauunternehmen Janßen aus Bönninghardt stand längst in den Startlöchern, um mit der Entkernung und dem Abriss des Gebäudes zu beginnen.

"Wir haben aus dem Pfarrheim herausgeholt, was wir weiterverwenden möchten", berichtet der Pfarrer. Lediglich der alte Grundstein soll noch ausgebaut und im Neubau wieder eingearbeitet werden. "Damit wir bei aller Neuheit die Tradition nicht verlieren", erklärt Günter Hoebertz. Zudem werden weitere Teile "Pfarrheimgeschichte" in der Gemeinde erhalten bleiben. Bevor der Zuschlag für den Rückbau erteilt wurde, durften sich die Gemeindemitglieder Abriss- Material holen. So wurden beispielsweise viele der alten Dachziegel neuen Verwendungszwecken zugeführt.

Allerdings: Dann wurde in dem Bau noch Asbest entdeckt. Und der musste fachgerecht entsorgt werden, bevor endlich der Bagger anrücken kann. "Heute wird aber endgültig der Strom abgeschaltet. Und dann kann's losgehen", berichtet der Pastor. Architekt Burhoff habe versprochen, dass die Gemeinde zu Beginn des neuen Kirchenjahres, also zum ersten Advent, ins neue Pfarrheim einziehen kann, erklärt der Hausherr. "Allerdings hinken wir jetzt dem Zeitplan ein wenig hinterher." Auf einer Schautafel in der Pfarrkirche können die einzelnen Bauabschnitte mitverfolgt werden. Dort sind sowohl der Bauplan als auch die Kostenaufstellung zu sehen. Mittels des angezeigten "Spendenbarometers" kann zudem von jedem nachvollzogen werden, wie viel der insgesamt erforderlichen 3000 "Mauer-Euros", die aus Spenden zusammengetragen werden müssen, bereits erreicht wurden.

Die Größe des Neubaus sei vorrausschauend auf eine Kirchengemeinde mit 4000 Katholiken ausgelegt. Diese Planung sorge dafür, dass man sich nicht in einigen Jahren verkleinern müsse. Anbauen könne man immer noch, wenn die Gemeinde, derzeit rund 5000 Katholiken, unerwartet wachse, stellt Pfarrer Hoebertz schmunzelnd fest.

Ein Dutzend Stellplätze sowie zwei behindertengerechte Parkplätze werden ebenso zum Neubau gehören wie der große, flexibel gestaltbare Saal. In dem können auch Pilgergruppen beherbergt oder Gesellschaften wie beispielsweise Erstkommunion-Feiern abgehalten werden. Um nicht in den kommenden Jahren immer wieder Geld in die Hand nehmen zu müssen, wird der Pfarrheim-Neubau sofort mit Glasfaseranschluss und digitalem Whiteboard technisch auf den neuesten Stand gebracht. Auch das Mobiliar wird für den Neuanfang erneuert. "Um uns das alles leisten zu können, werden wir die Unterstützung der Sonsbecker benötigen", erklärt der Pastor.

Quelle: RP