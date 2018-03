Xanten: Das Wasser im Büdericher Trichter steht

Die Breite Wardtley könnte nach Starkregen die Fluten ableiten, aber es fehlt eine Verbindung zum Graben. Von Fritz Schubert

Die Angst vor Überflutung mitten in Büderich nimmt nicht ab. Trotz verbesserter Kanalisation durch die Stadtwerke ist ein Problem noch nicht gelöst: Wie kommt das Wasser bei Starkregen aus dem Trichter in den Graben zum Rhein? Denn den Rand der Badewanne Büderich bildet die Straße Winkeling. Sie ist ein etwas höher liegendes Hindernis, das erst dann überspült wird, wenn im Zentrum des Dorfes schon zig Gebäude mehr als nur knietief im Wasser stehen.

Dieses Horrorszenario lässt Hermann Norff nicht los. Seit Jahren schon kämpft der streitbare Büdericher für Nachbesserungen, hat gerade wieder etwas gefunden, das ihn ärgert. Dabei steht für ihn nicht allein der Salzbergbau als Verursacher der derzeit etwa 2,80 Meter ausmachenden Geländeabsenkung in der Verantwortung. Auch die Linksniederrheinische Entwässerungs-Genossenschaft (Lineg) in Kamp-Lintfort gibt aus Norffs Sicht kein gutes Bild ab. Denn deren Hochwassereinsatzleiter Ralf Kemkpen hat sich zu einem Satz hinreißen lassen, der in Büderich wie Hohn empfunden wird: "Überflutungen bei Starkregen sind nicht Folge von Bodensenkungen."

Hermann Norff hat diese Aussage in der "Cavity News", Ausgabe 1/2017, in einem Interview mit dem Titel "Die Breite Wardtley kann Starkregen aufnehmen" gefunden und Kempken dazu Anfang Februar um eine Stellungnahme gebeten. Für das besagte Blatt ist Reinhard Maly verantwortlich. Er ist Markscheider und Geschäftsführer der Cavity GmbH, die für die Regulierung der Solvay-Schäden (heute Esco) zuständig ist.

FOTO: Fritz Schubert

FOTO: Fritz Schubert

Eine Antwort hat Norff, der zwar Mitglied aber nicht mehr im Vorstand der Bürgerinitiative der Salzbergbaugeschädigten ist und deshalb als Privatmann auftritt, noch nicht bekommen. Die Lineg erklärte auf Anfrage der Rheinischen Post, dass sie nun Kontakt mit dem Büdericher aufnehmen und ihn zu einem persönlichen Gespräch einladen will.

Zweifelsohne ist die Gemengelage insgesamt vertrackt: Da ist zum einen das in den Büdericher Straßen liegende und von den Stadtwerken aufgepeppte System von Kanalrohren. Es transportiert das Schmutz- und Regenwasser (Mischwassersystem) per Düker unterm Rhein durch zur Weseler Kläranlage.

Die Trichtersituation kann bei extremen Niederschlägen zum Problem werden. Wie ein Deich wirkt zum Beispiel die Straße Winkeling. Nur, dass sie das Wasser da gefangen hält, wo es nicht sein soll: im Ort. Da zur Breiten Wardtley, die westlich der Winkeling im Feld liegt, der Anschluss fehlt, schlägt Norff vor, diesen mit einer Rohrleitung herzustellen. Schließlich hat dieser unterdessen vertiefte, verbreiterte und naturnah gestaltete Graben die Aufgabe, Niederschlag zu sammeln.

Das Wardtley-Becken an der alten B 58 ist mit einem automatisch alarmgebenden Pegel ausgestattet, damit im Ernstfall die Lineg mit einer Pumpe anrückt, um auf der Rheinseite des Straßendamms eine Ableitung Richtung Fluss zu speisen. Eine fest installierte Pumpe soll in diesem Jahr am Becken eingebaut werden. Wann das passiert und wie stark sie ist, möchte Hermann Norff gerne wissen.

Abgesehen davon hält der Büdericher die Lösung Wardtley nur für bedingt tauglich. Norff macht auf eine von Südwesten auf Büderich zulaufende Rohrleitung des Salzbergbaus aufmerksam, die gleichfalls im Bereich des Wardtley-Beckens mitgenutzt werden könnte.

Quelle: RP