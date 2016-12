Xanten: Der "große alte Mann" des Poetry Slams

Im September 2014 nahm Michael Schumacher erstmals in Düsseldorf an einem Wettbewerb teil. Seitdem ist der Xantener viel auf Achse, sechs bis acht Mal im Monat im Schnitt. Über 40 Texte hat der 58-Jährige geschrieben. Von Eva Karnofsky

Angefangen hat er in Düsseldorf. Genauer: im zakk, dem Zentrum für Aktion, Kultur und Kommunikation. "Schau doch da mal vorbei", hatte jemand gesagt, als der Xantener Michael Schumacher geäußert hatte, er würde gern mal wieder mit einem eigenen Text auf der Bühne stehen. Es war Jahre her, dass er Amateur-Kabarett gemacht hatte.

Im zakk finden regelmäßig Poetry Slams statt. Er fragte an, und im September 2014 nahm Schumacher dann erstmals an so einem Wettbewerb teil, bei dem fünf bis sieben Minuten lange, selbst geschriebene literarische Texte oder Gedichte vorgetragen werden, aus denen die Zuhörer dann am Schluss den Sieger auswählen.

Seit jenem ersten Abend im zakk ist Michael Schumacher viel auf Achse in Sachen Poetry Slam, sechs bis acht Mal im Monat im Schnitt. In Nordrhein Westfalen vor allem, doch er stand auch bereits in Berlin und Hannover auf der Bühne, und in den kommenden Tagen wird er in Thüringen etwas vortragen. Er ist vor zehn Leuten aufgetreten, aber auch schon vor 500. Er hat auch bereits einige Slams gewonnen. So den im Oktober im Bollwerk in Moers.

Über vierzig Texte hat der 58-Jährige inzwischen geschrieben, die er bei den Slams zum Besten gibt. Gedichte sind ebenso darunter wie Prosatexte. Einige sind nachdenklich, andere satirisch, und manchmal mag Schumacher es auch komödiantisch-witzig. Er reimt, arbeitet mit dem Sprachrhythmus oder spielt mit Worten. Schon in seiner Jugend hat er Ernst Jandl verehrt, den Meister der Lautmalereien, und auch die Dadaisten, die während des Ersten Weltkrieges begannen, mit sämtlichen literarischen Traditionen zu brechen, mag er bis heute.

So wie Schumacher mit Form und Stil experimentiert, ist er auch thematisch nicht festgelegt. Er setzt sich mit der Rolle seines Vaters im Zweiten Weltkrieg auseinander oder mit seiner eigenen Kindheit in Wuppertal. Er macht sich über den US-Wahlkampf ebenso lustig wie über den Konsumterror. Er denkt über die Abhängigkeit vom Internet genauso nach wie er sich über die Selfie-Wut lustig macht.

Oder er persifliert die Flüchtlingskrise als Casting Show: "Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von ,Deutschland sucht den Super-Flüchtling´, unserer Willkommensshow für potenzielle Neubürger auf Bla24, Ihrem Sender mit Niveau", heißt es da. Kabarett pur.

Kabarett hat er schon als Kind gemocht, als er mit den Eltern zu Silvester den "Schimpf vor Zwölf" im Fernsehen sehen durfte. Mit Dieter Hildebrandt. An den erinnert er sich besonders gern.

Ab 2001 stand Michael Schumacher dann drei Jahre lang - er wohnte damals noch in Krefeld - mit einigen Freunden regelmäßig als Amateur auf der Kabarett-Bühne, und er trat dann auch immer wieder bei Familienfeiern mit Sketchen aus dem Alltag auf.

Er ist immer einer der Ältesten bei den Poetry Slams, doch es stört ihn nicht, wenn seine Mitbewerber erst 18 Jahre alt sind, im Gegenteil: "Da werden sehr junge Leute an die Literatur herangeführt, die nie zu einer klassischen Lesung gehen würden", meint er, "weil sie bei den Poetry Slams bewerten können, was sie hören, und vielleicht Mut fassen, selbst etwas zu machen." Und so wundert es nicht, dass er nicht nur bei der Organisation des Xantener Literatur-Festivals Lit-Mix dabei war, sondern auch daran beteiligt ist, in der Stadt, in der er seit 2010 lebt, U-20-Poetry Slams auf die Beine zu stellen.

"Poetry Slam ist etwas für Literaturverrückte", sagt er, "denn Geld verdienen können damit nur sehr wenige in Deutschland". Er ist schon froh, wenn man ihm gelegentlich das Fahrgeld erstattet. Eigentlich war Michael Schumacher Altenpfleger, doch der Rücken erlaubt es ihm nicht mehr, in seinem Beruf zu arbeiten. So hat er Zeit für sein Hobby.

Nachlesen kann man von ihm bislang nur zwei Gedichte. Im diesjährigen Slash-Magazin, einer Zeitschrift von Studenten der Uni Düsseldorf. Er hat sich darum beworben, in dem bei Poetry Slammern begehrten Band zu erscheinen. Und es geschafft. "Station Sehnsucht" heißt einer seiner beiden Beiträge. Für Michael Schumacher hat sich damit zumindest eine Sehnsucht erfüllt: Er steht da zwischen den ganz Großen der Szene.

