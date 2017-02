Xanten: Der Rathaus-Aufzug fährt jetzt endlich

Für einen Teil der Bürger war der Ratssaal bisher so gut wie unerreichbar. Je nach Behinderung ging es nur über umständliche Irrwege in die erste Etage - mit einem besonders großen Rollstuhl überhaupt nicht. Nun ist der Weg zu einer Ausschusssitzung, in die Sprechstunde des Bürgermeisters oder zu einem Konzert für alle möglich: Ein Aufzug fährt vom Erdgeschoss in die erste Etage. Gestern wurde er offiziell vorgestellt - mit dem auf den Rollstuhl angewiesenen Xantener Ehrenbürger Heinz Trauten als Gast. Von Dirk Möwius

"Das ist ein großer Fortschritt", zeigte sich Xantens langjähriger Stadtdirektor angetan von dem Umbau. Zustimmung kam auch von Angela Weniger, Sprecherin der Gruppe "all inclusive", die sich für die Belange behinderter Menschen in Xanten einsetzt. "Auch eine Begleitperson passt gut mit in den Aufzug", so ihr Urteil. Wolfgang Diamant, sehbehindert und Vorsitzender des neu gegründeten Inklusionsrates: "Das ist ein Meilenstein für Xanten - gerade nach der langen Vorgeschichte. Was mich beeindruckt: Es gibt nicht nur Hinweise in Braille-Schrift. Der Aufzug spricht auch und sagt die Etage an. Das findet man in vielen Großstädten noch nicht."

Bürgermeister Thomas Görtz erläuterte, dass mit dem Aufzug weitere Schritte unternommen wurden. So bekommt der Seiteneingang zum Arthaus noch eine breitere Tür mit automatischer Öffnung, so dass Rollstuhlfahrer nun auch allein von der Marktseite aus ins Rathaus kommen können. Neben der Toilettenanlage des Ratssaals ist eine Behindertentoilette gebaut worden (auch mit Wickeltisch), die aktuellen Standards entspricht. "Das war bei der alten Toilette im Erdgeschoss schon längst nicht mehr der Fall", so der Verwaltungschef.

Architektin Astrid Fischer ergänzt, dass im Zusammenhang mit den Arbeiten auch wichtig Brandschutzmaßnahmen ergriffen worden sind. Zudem wurden die alten, längst durchgefaulten Holzfenster zum Innenhof ersetzt. "Das war auch energetisch eine Katastrophe", so Technischer Dezernent Niklas Franke. Der weiß getünchte Innenhof sieht jetzt ansprechend aus, er wird so gestaltet, dass er künftig auch genutzt werden kann. Auch der Flur ist - gefühlt - durch die neuen Fliesen breiter geworden, so dass die Kunstwerke dort jetzt besser zur Geltung kommen. Nur der Lüttinger Knabe bleibt sicherheitshalber im "Asyl", bis alle Arbeiten im Erdgeschoss beendet sind.

Insgesamt 400.000 Euro wurden für den Umbau investiert, davon 260.000 Euro für den Aufzug. "Wir haben lange diskutiert, da zunächst von 900.000 Euro die Rede war", so Peter Hilbig (FBI). Nun wurde aber eine Lösung gefunden, die sowohl passt als auch die Lebensqualität in Xanten verbessert. Pankraz Gasseling (CDU) erinnert daran, dass auch bei den nächsten Projekten wie dem Kurpark Wert auf mehr Barrierefreiheit gelegt wird. Gänzlich barrierefrei, das macht aber Thomas Görtz deutlich, könne das Rathaus mit seinen vielen Ebenen sicherlich nie werden.

