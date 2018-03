später lesen Unsere Woche Der Wahlkampf ist eröffnet 2018-03-02T17:12+0100 2018-03-02T17:28+0100

Am Donnerstagabend hat mir jemand gesagt: "Der Xantener Bürgermeister kann einem momentan richtig leidtun. Was er auch macht, er macht es verkehrt. Macht er nichts, bekommt er Prügel. Macht er zu viel, bekommt er auch Prügel." Auch ich habe in dieser Woche, die in Xanten die Woche der Bezirksausschüsse war, häufig gedacht: "Und noch einen."