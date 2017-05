später lesen Rolf Lohmann "Die Entscheidung hat mich völlig überrascht" FOTO: EVErs FOTO: EVErs 2017-04-28T18:42+0200 2017-04-29T00:00+0200

Der Geistliche aus Kevelaer wird Bischof in Xanten. Angestrebt habe Rolf Lohmann (54) das Amt nicht. Bischofsweihe ist am Samstag, 8. Juli, in Münster. Wir erreichten Lohmann in Kevelaer.