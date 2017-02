Xanten: Die Frauen in Vynen können Karneval

Die Frauen in Vynen können Karneval

Die kfd präsentierte ein handgemachtes Programm aus den eigenen Reihen: einen gelungenen Mix aus Reden, Sketchen, Musik und Tanz. Von Sabine Hannemann

Mit einem kräftigen "Vynen helau" startete die Spielschar der katholischen Frauengemeinschaft in Vynen (kfd) in den bunten Nachmittag. Im Saal vom Gasthof Uebbing-de Klein am Rheindamm boten die Akteurinnen bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen einen bunten Mix, über den herzhaft gelacht wurde. "Wir sind auf Humor spezialisiert", meinte Team-Sprecherin Ursula Aldenhoff-Greeven.

Der Tanz der SV-Minis, Büttenreden und Sketche am laufenden Band strapazierten die Lachmuskulatur der Besucherinnen arg. Das Programm der Damensitzung hatte es in sich und teilte rechts und links aus. Männer wie Frauen bekamen ihr Fett weg. Geschichten aus dem prallen Leben gaben die Richtung vor.

"Uns geht es darum, dass wir mit unseren Sketchen verständlich bleiben und nicht unter die Gürtellinie schlagen", sagte die Team-Sprecherin über das handgemachte Programm aus eigenen Reihen. So stand der Besuch der Volkshochschule auf dem Programm. Ein Angebot, das speziell für Männer ausgeschrieben war: ein Selbsthilfeprogramm, wenn des Mannes liebster Gebrauchsgegenstand, die Macht bescherende Fernbedienung, unauffindbar oder gar verloren scheint. In einem weiteren Sketch drehte sich alles um moderne Kommunikationsgeräte wie einen Anrufbeantworter. Oma Böckelmann hatte ihre Last damit, ihn korrekt zu besprechen. Denn auch Vogel Hansi sollte erwähnt werden.

Als ganz anderes Kaliber präsentierte sich hingegen Daphne de Lux, die als Rubens-Modell gegen die Hungerhaken lästerte. "Wir sammeln das ganze Jahr über Ideen für Sketche, probieren aus, was für uns geeignet und machbar ist", sagt Ursula Aldenhoff-Greeven. Mit zu den Höhepunkten des Nachmittags gehörten unter anderem die Erlebnisse von Klausi und seinem Versicherungsmakler Bodo Bruns. Zunächst harmlos als Kanarienvogeldurchbissversicherung deklariertes Gespräch zwischen Versicherungsnehmer und -geber deklariert, nahm das Geschehen im Wohnzimmer von Klausi Fahrt auf. Zum Schluss hatte er alles an Versicherungen, was das Leben augenscheinlich sicher macht.

Klausi hatte dank der Geschäftstüchtigkeit von Bodo Bruns dann am Ende ein Haus, ein Auto, eine Versicherung gegen Einbruch und Diebstahl, eine Einschlafversicherung und sogar eine Sargbruchversicherung. Und das für gerade mal 46.380 Euro pro Monat. Aber Herr Bruns hatte nicht mit der Cleverness von Klausi gerechnet. Der Saal tobte.

Für den musikalischen Rahmen sorgte Marcel Eisenberg. Durch das Programm führte Dirk Heickmann. Am Samstag, 18. Februar, 19.11 Uhr, geht es mit der großen Büttensitzung im Saal von Uebbing-de Klein Wienemann nochmals rund in Vynen. Die St.-Martin-Schützen und die Frauengemeinschaft laden ein. Dafür gibt es noch Karten.

