Karneval Der Endspurt Beginnt: Die jecken Truppen sind wieder startklar

Die fünfte Jahreszeit erreicht ihren Höhepunkt: Von heute bis Veilchendienstag haben kostümierte Narren das Sagen in den Straßen und bei den Karnevalspartys.

Seit 57 Jahren gelingt es der Karnevalsgesellschaft "Hand in Hand", Jahr für Jahr einen Karnevalszug mit etwa 25 Wagen, Fußgruppen und Spielmannszügen über die Ringstraße in Menzelen-Ost zu führen. "Durch die Jungschützen bekannt, geistert Prinz Lars durchs Karnevalsland" ist dieses Jahr das Motto des Nelkensamstagszuges, der um 13.11 Uhr durchstartet. Nach dem Umzug ist Karnevalsball im Adlersaal und in der Deutschen Eiche.

Millingen Am Nelkensamstag findet der 14. Zug durch Millingen statt. Aufstellung hierzu ist ab 14 Uhr auf dem Sportplatz an der Jahnstraße. Der Zug startet pünktlich um 15.11 Uhr und wird sich auf dem Schulhof der Grundschule Millingen wieder auflösen. Im Anschluss kann auf der 14. Nelkensamstagsparty des Elferrates in der Turnhalle Millingen richtig abgefeiert werden. Eintritt: fünf Euro.

Alpen "Karneval vom Feinsten, gemacht für unsere Kleinsten" lautet das Motto des Kinderkarnevalszuges am Tulpensonntag. Zum Zug, der um 14.11 Uhr an der von-Dornik-Straße startet, haben sich knapp über 500 Teilnehmer für den Umzug angemeldet, die sich auf acht Mottowagen und zehn Fußgruppen verteilen. Hoch oben auf dem Kinder-prinzenwagen: Niels Vogt und Chiara Akyar.

Auch im Städtchen Orsoy wird Karneval gefeiert: Um 14.11 Uhr wird der Umzug am Tulpensonntag im Bereich Grüner Winkel/Müschensteg gestartet. Anschließend ziehen die Karnevalisten über Kiesendahlstraße, Seilerbahn, Egerstraße, Fährstraße, An der Schanz, Zissenstraße, Binsheimer Straße, Rosenstraße, Turmstraße, Kuhstraße, Egerstraße und Hafendamm zum Festzelt auf dem Parkplatz Nordwall an der Grundschule.

Der Tulpensonntagszug beginnt um 11.11 Uhr am Restaurant "Pepperpot" an der Kirchstraße. Nach dem Abstecher zur Winkelstraße geht's nicht zurück zum Pepperpot, sondern zum Sportplatz, wo der Zug aufgelöst wird.

LÜTTINGENKinder aus Lüttingen haben wieder ihre Gokarts aus der Garage geholt und für ihren zweiten Kinder-Gokart-Karnevalszug am Sonntag vom Spielplatz am Blauen Stein bis zum Feuerwehrhaus hergerichtet. Los geht es um 14.11 Uhr.

Veen Traditioneller Abschluss des Veener Karnevalstreibens wird wieder der Rosenmontagszug, der sich um 11.11 Uhr zum 48. Mal in Bewegung setzt. Motto: "100 Prozent Dorfmoment". Für Nelkensamstag laden die Veenze Kräje um 19.11 Uhr auf den Spargelhof zur großen Büttensitzung. Am Tulpensonntag lässt hier die Landjugend ab 19 Uhr die närrischen Puppen tanzen.

Rheinberg Rosenmontag zieht der närrische Lindwurm der Rhinberkse Jonges ab 14.11 Uhr von der Fossastraße über Bahnhofstraße, Außenwall, Beguinenstraße, Kamper Straße, Innenwall, Rheinstraße, Holz-/Fischmarkt und Orsoyer Straße durch die Innenstadt.

Lüttingen "Singen, Lachen, Mätzchen machen: Lüttingen lässt es richtig krachen" ist das Motto des "Kinderkarnevalszuges verkehrt" am Veilchendienstag um 10 Uhr. Verkehrt deswegen, weil hier die kostümierten Kinder im Zug mit Kamelle "beworfen" werden.

Quelle: RP