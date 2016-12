Sonsbeck: Die Rückkehr des Son'Theaters

Die Theatergruppe hält ihr Versprechen: Nach der schöpferischen Pause öffnet sich am 21. April wieder der Vorhang. Von Rita Hansen

Sie hatten sich und ihren Fans versprochen, dass sie 2017 ein neues Stück auf die Bühne bringen werden. Dieses Versprechen nahmen die Akteure von Son'Theater Sonsbeck ernst. Sie gingen auf die Suche nach einer aktuellen Komödie, suchten und fanden auch sich samt ihrer Inspiration wieder. Am Freitag, 21. April 2017, werden sie "Der Pantoffel-Panther" auf die Bühne bringen. Sieben weitere Aufführungen werden der Premiere im Kastell folgen. Somit sind die schöpferische Pause und die Zeit des Wartens dann endlich vorbei.

Mit der turbulenten Komödie von Lars Albaum und Dietmar Jacobs hat das Ensemble ein Stück gewählt, bei dem ein dummer Zufall den arbeitslosen Hasso Krause in Versuchung führt. Damit nimmt das amüsante Chaos, gespickt mit verblüffenden Dialogen, unaufhaltsam seinen Lauf. Die Vereinsmitglieder nutzten die "Spiel-Auszeit" nicht nur zur Reflexion, sondern auch, um sich die Stücke, die in die engere Spiel-Auswahl gekommen waren, auf anderen Bühnen anzusehen.

"Der Pantoffel-Panther" wurde erst im März diesen Jahres in Bonn uraufgeführt. Winfried Cleve und Eberhard Schwenk, stellvertretender Vorsitzender, haben die Komödie, mit der Jochen Busse in der Hauptrolle auf Tour ist, in Düsseldorf gesehen. "Wenn man das Stück gerade gesehen hat, ist man frisch infiziert und total begeistert", berichtet Winfried Cleve. "Den Pantoffel-Panther möchte ich spielen", rutschte es ihm auf der Rückfahrt von der Landeshauptstadt heraus. "Dann mach's doch", lautete die spontane Antwort von Eberhard Schwenk.

Als Winfried Cleve später hörte, dass die Sonsbecker Amateur-Theatertruppe das Stück auf die Bühne bringen möchte, meldete er sich beim Vorstand, und jetzt "freue mich darüber, dabei zu sein." Die Regie wird Winfried Cleve ebenfalls übernehmen, alle anderen Aufgaben sind auf die anderen 13 Ensemblemitglieder verteilt.

Derzeit laufen die ersten Leseproben, noch im privaten Rahmen. Ab Februar dann hat das Team bei der VTS Medienproduktion die Möglichkeit, eine Bühne für die Stellproben aufzubauen. Ab April geht es dann zum Proben ins Kastell.

"Dieses eine Jahr Pause war gut für den Verein", bilanziert Eberhard Schwenk. "Es hat viel Druck rausgenommen." Zudem konnte das Ensemble so einmal durchatmen und hat die Zeit genutzt, beispielsweise um Aufgaben neu zu verteilen, für den Tag der offenen Tür oder gemeinsame Fahrten zu Theaterstücken. In 2018 feiert der Theaterverein sein 20-jähriges Bestehen. Der runde Geburtstag soll gebührend begangen werden. "Da brauchen wir ein Riesenstück mit allen, die sich auf die Bühne trauen", ist sich der Vorstand einig. Ideen gibt es schon einige, sowohl, was den eventuellen Spielort angeht als auch in Bezug auf das Stück. Aber erst einmal konzentriert man sich beim Son'Theater jetzt auf den "Pantoffel-Panther".

