Xanten: Ehepaar leitet Hof der Hoffnung

Wachwechsel auf der Fazenda da Esperança in Obermörmter: Die gebürtige Argentinierin Romina Miot und ihr Mann Moritz Bucher treten im ehemaligen Kloster Mörmter die Nachfolge von Jan Cosemans an. Von Heinz Kühnen

Dreieinhalb Jahre lang hat Jan Cosemans in der Fazenda da Esperanca am Niederrhein verbracht. Jetzt wird er Leiter des deutschen "Mutterhauses" der Fazenda-Bewegung im brandenburgischen Nauen. Von dort kommen die neuen Leiter in Mörmter: Romina Miot und ihr Mann Moritz Bucher.

Nach jahrelanger Abhängigkeit von Alkohol und anderen Drogen hatte sich der Belgier 2013 zu einer radikalen Umkehr entschieden. Nach der Rekuperationszeit im ehemaligen Franziskanerkloster vor den Toren Xantens wurde er stellvertretender Leiter und übernahm im Oktober 2015 die Leitung der Einrichtung für junge Männer, die mit Drogen in Verbindung waren und nach der Benediktiner-Regel "Bete und arbeite" ans normale Leben herangeführt werde sollen.

Dass das nicht immer eine leichte Aufgabe ist, zumal zwischenzeitlich gleich zehn Rekuperanden im Haus der Hoffnung lebten, hat Cosemans erfahren. "Ganz schlimm war im Februar des vergangenen Jahres der Tod von Dave, einem jungen Mann, der zwei Mal in Mörmter war, aber mehrfach den Weg nicht gefunden hatte und schließlich in der Psychiatrie Suizid beging. "Das bleibt lange in den Knochen", gesteht der 43-Jährige im Gespräch mit unserer Redaktion. Aber die Jungs, die es packen, richten auch wieder auf. Zwei der 18 Rekuperanden aus seiner Leiter-Zeit (die aktuellen mitgezählt) haben es inzwischen geschafft.

Und so wechselt Colmans voller Hoffnung nach Gut Neuenhof, der ersten deutschen Hilfseinrichtung, der von Franziskanerpater Hans Stapel im brasilianischen São Paulo gegründeten Bewegung. Die deutschen Rekuperanden verbringen dort jeweils den Jahreswechsel. Von dort wechseln Romina Miot und ihr Mann Moritz Bucher, die im Februar 2016 geheiratet haben, nach Mörmter. Die gebürtige Argentinierin hat seit ihrer Jugend ehrenamtlich in ihrer katholischen Heimatpfarre in der Provinz Buenos Aires mit problematischen Kindern und Jugendlichen gearbeitet. In ihrer Heimatstadt, in der sie zeitweise in einer Küche tätig war und dann eine (universitäre) Ausbildung zur Krankenschwester angetreten hatte, kam sie mit der Fazenda-Bewegung in Berührung, half schließlich beim Aufbau einer Frauen-Fazenda in Guaratinguetá im Hinterland von Sao Pãulo, jener südbrasilianischen Stadt, in der Pater Hans Stapels Idee der Hoffnungshöfe ihren Ausgang genommen hat. Bei einem späteren Besuch der Schule der Gemeinschaft lernte sie auf einem Fest ihren aus Mannheim stammenden heutigen Mann Moritz Bucher kennen.

Der war Jahre zuvor am Tiefpunkt seines Lebens: die Eltern geschieden, die Mutter alkoholsüchtig, die Hauptschule abgebrochen, 18 Jahre lang drogensüchtig, mehrere Therapien erfolglos. Ein Bekannter brachte ihn zur Fazenda in Bickenried im Allgäu. "Das war die Wende." Auf einer Pilgerreise ins Land des Fazenda-Ursprungs sah er seine spätere Frau erstmals im Fernsehen, als sie ihr Leben in einer vom Fernseh-Sender Rade Vida übertragenen Messe aus einer Fazenda schilderte. Dann kam das große Franzsikanerfest in Guaratinguetá...

Mit Romino Miot blieb Moritz Bucher über Skype in Verbindung, er in Wattwil in der Schweiz, sie in Paraguay. Ein (vorgeschriebenes) Jahr der Stille ohne jeden Kontakt und eine Zeit des Kennenlernens mit lediglich einem Besuch je Woche bei Romina Miot in der Frauen-Faziendas in Riewend in Brandenburg aus dem 20 Kilometer entfernten Nauen hat das Paar überstanden. Am 16. April 2016 wurde es getraut.

Ein wenig kennt Moritz Bucher Xanten bereits von zwei Übernachtungen auf Reisen. Auf dem Patrick-Kelly-Konzert im Dom hat er auch schon einmal von seinem Leben erzählt. So richtig angekommen ist das Ehepaar, das am Montag anreiste, aber noch nicht. Vielleicht wenn erst mal die Räumlichkeiten im Kloster umgebaut sind. Ein Familienleben als Vorbild in einer Fazenda, so sind beide sicher, werde ein positives Zeichen setzen. Vielleicht auch mal mit Kindern.

