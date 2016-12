Bürgermeister Thomas Görtz bedankte sich bei Norbert Müller, Geschäftsführer des "Museum rund ums Geld", für die Unterstützung als neuer Vergünstigungspartner der Ehrenamtskarte NRW. Gegen Vorlage der Ehrenamtskarte gewährt das neue Geldmuseum in Wardt nun eine 50-prozentige Ermäßigung auf den regulären Eintritt.

Die Ehrenamtskarte NRW wurde in diesem Jahr bei der Stadt Xanten eingeführt und konnte inzwischen an 58 Personen übergeben werden. die Karte bekommt man, wenn man sich in überdurchschnittlichem zeitlichem Umfang ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert.

Quelle: RP