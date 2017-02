Xanten: Ein Treppenlift fürs Wallfahrtsheim

Vor wohl mindestens zehn Jahren, so hat es Propst Klaus Wittke nachgelesen, war der Wunsch laut geworden. Nun ist er Wirklichkeit geworden: Das Wallfahrtsheim in Marienbaum hat einen Treppenlift.

Doch das Wallfahrtsheim der katholischen Pfarrgemeinde St. Mariä Himmelfahrt in Marienbaum braucht für Senioren mit Gehschwächen und auch angesichts zunehmender Wallfahrtsgruppen dringend einen Aufzug.

Wer gehbehindert oder sogar an den Rollstuhl gefesselt ist, der schafft es nun einmal nicht, zum Kaffeetrinken in den Saal im Obergeschoss des Hauses an der Klosterstraße. Allerdings muss für den Lift auch Geld her. Viel Geld. So dauerten die Verhandlungen mit dem Bistum länger. Vor drei Jahren allerdings wurde es konkret. Letztendlich hat die Viktor-Gemeinde es doch zusammengetragen.

Sie muss für eine, so der Propst, "dicke fünfstellige Summe" schon ihr Scherflein beitragen. So wie das Bistum Münster. Und - da auch die Stadt den Einbau befürwortete - die Aktion Mensch, die Anfang des vergangenen Jahren mit ins Boot kam.

Natürlich gibt es auch einen Wartungs- und Instandsetzungsvertrag. Ganz seicht hebt sich nun der Treppenlift gen Obergeschoss. Bis zu 250 Kilogramm Gewicht, erzählt Propst Wittke, kann der Aufzug transportieren. Das reicht auch für Menschen im schweren Elektro-Rollstuhl, wie die Vertreter der kirchlichen Vereine und des Heimat- und Verkehrsvereins bei einer Einweisung erfuhren.

