Unsere Woche: Ein vermeidbarer Unfall

Erstens kommt es oft anders . . . Gerade als wir gestern schon vor Xantens Rathaus standen, um uns den ersten Spatenstich für den Kurpark anzuschauen, kam die Meldung von dem schrecklichen Unfall in Birten. Also auf zum Auto. Und neben dem geplanten Aufbau der heutigen Ausgabe waren auch die Gedanken für diesen Kommentar, längst im Hinterkopf abgespeichert, passé.

Wir müssen uns an dieser Stelle einmal selbst zitieren. "Bahnschranken können Leben retten", schrieb ich in diesem Kommentar am 17. November 2012. Und: "Der tödliche Unfall in Vierbaum und die Fastkatastrophe mit dem Planwagen in Birten wären beide vermeidbar gewesen, wie viele Beinahe- und tatsächliche Unfälle in den letzten Jahren etwa in Menzelen oder Millingen. Das einzige Argument, das die Politiker davon abhält, hier nachhaltig für Sicherheit zu sorgen und damit Leben zu retten, ist Geld. Wobei 300.000 Euro Investition allein angesichts des Aufkommens an Kfz-Steuern nicht viel ist. Blickt man dann noch auf die schwindelerregende Höhe der Benzinpreise und weiß, wie sehr der Staat an jedem Liter verdient, ist es fast schon frech, bei diesem Thema auf die Kosten zu verweisen." Heute leider so aktuell wie damals. Der gestrige Unfall musste nicht passieren. Ob noch jemand von uns erlebt, dass in Birten Schranken aufgebaut werden?

Zum Kurpark: Es ist sicherlich ein bitterer Moment für die Verantwortlichen, wenn ein feierlicher Spatenstich von Buhs und Zwischenrufen begleitet wird. Aber es zeigt eben auch an, dass dieses im Kern großartige Projekt, das Xanten weiter aufwerten wird, noch nicht das Projekt aller Bürger ist. Zu schnell musste geplant werden, um die reizvollen Fördermittel zu ergattern. Zeit wie beim ja zunächst gelungen Auftakt, die Bürger weiter einzubeziehen und mitzunehmen, blieb nicht. Das rächt sich jetzt. Nun gilt es für Thomas Görtz und sein Team, die Zeit zu nutzen, damit spätestens zur Einweihung in weniger als zwei Jahren (fast) alle Xantener sich über ihren Park der Begegnung freuen.

Trotz alledem - genießen Sie Ihr Wochenende!

Quelle: RP