Xanten: Eine Firma für barrierefreies Wohnen

Holger Versteeg bietet in neuen Räumen im Gewerbegebiet Sonsbecker Straße ganzheitliche Konzepte für Um- und Neubauten an. Von Peter Kummer

Barrierefreies Wohnen ist heute in aller Munde. Die Gruppe der älteren Menschen wird immer größer, zugleich wächst der Wunsch, möglichst lange in der liebgewonnenen Wohnung leben zu können, statt in ein Heim wechseln zu müssen. Aber: Vielfach stehen bauliche Unzulänglichkeiten dem im Wege, machen das Leben schwerer und schwerer, so dass am Ende doch ein Umzug erwogen wird. Das muss oft nicht sein, sagt Holger Versteeg. In seinem neu eröffneten Räumen im Gewerbegebiet Sonsbecker Straße, im Energiesparzentrum VReSH-Energie, zeigt er unter anderem Möglichkeiten, wie eine Wohnung oder ein Haus barrierefrei umgestaltet werden kann.

Manchmal ist ein Umbau nötig. Wichtig sei ein ganzheitliches Konzept, um die Wohnung sicher zu machen, sagt der Xantener. Der entsprechende Markt wächst. Viele Jahrzehnte wollten sich die Menschen mit Begriffen wie barrierearm oder -frei nicht auseinandersetzen, sondern machten aus Schamgefühl einen Bogen darum. "Es gab Probleme bei der Ansprache der Menschen", weiß Versteeg. Das hat sich inzwischen geändert, vor allem weil der Komfort in den Vordergrund rückt.

Was alles unter barrierefrei fällt, zeigt der gelernte Meister für Heizungs- und Lüftungsbau, Gas-, Wasser- und Elektroinstallateur. Eine leicht abschüssige Rampe kann zum Beispiel die Höhendifferenz draußen vor der Haustür überbrücken. So müssen keine Stufen, schon für Nutzer von Rollatoren ein großes Hindernis, erklommen werden. An der Hauswand sorgt ein Geländer zusätzlich für Trittsicherheit. Die Klingel sollte ebenso beleuchtet sein wie die Hausnummer, die im Notfall den Rettungskräften den Weg weist. Eine Zufahrt mit ausreichend Platz erlaubt es, ein Fahrzeug mit einer Hebebühne zu nutzen. Die Haustür kann sich im Notfall per Funk, wenn man hilflos auf dem Boden liegt, öffnen lassen, eine Videoanlage gestattet den Blick nach draußen und erhöht weiter die Sicherheit. Türen sind vor allem in Altbauten ein Problem, denn an eine ausreichende Breite für Rollator oder Rollstuhl wurde in der Vergangenheit selten gedacht. Der Umbau und der Einbau von breiten Türen macht zwar Dreck, aber lohnt sich allemal, um bequem in die Zimmer zu kommen. Das Badezimmer sollte hindernisfrei gestaltet sein, die Duschtasse mit Rand ist vielfach passé. Statt dessen mindert eine bodengleiche Dusche das Sturzrisiko ebenso erheblich wie Bodenfliesen mit Anti-Rutsch-Streifen. Die Tür zum Bad sollte möglichst nach außen aufgehen, denn so kann der Körper nach einem Sturz nicht das Öffnen von außen blockieren.

Manchmal erleichtern aber auch schon kleine Maßnahmen das Leben daheim. Möglicherweise können Möbel in der Wohnung so umgestellt werden, dass die Bewegungsfläche größer wird. Ältere Menschen mit Rollator benötigten dafür eine Bewegungsfläche von 1,20 mal 1,20 Meter, Rollstuhlfahrer 1,50 mal 1,50 Meter, sagt der Verband Privater Bauherren. "Vor allen wichtigen Möbeln wie Bett oder Sessel sollte dieser Freiraum vorhanden sein - ebenso vor den Fenstern, um sie ungehindert öffnen zu können." Stolperfallen sind zu vermeiden, was bedeuten kann: Teppichböden und losgelöste Bodenbeläge fest verkleben oder entfernen, Kabel zum Beispiel von einer Verlängerungsschnur aus dem Weg räumen. Den Umbau zu einer barrierefreien Wohnung unterstützt der Staat vielfach durch zinsgünstige Darlehen oder gar Zuschüsse. Auskünfte dazu gibt die KfW. Außerdem können sich Pflegekassen mit bis zu 4000 Euro daran beteiligen.

