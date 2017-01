Xanten: Eisstockschießen, Bierkasten-Curling oder einfach nur Schlittschuhlaufen: Die Echteisbahn im Hafen in Xanten macht's ab Sonntag möglich.

Am Samstag, 28. Januar, um 19.30 Uhr wird der "Almhütten-Cup" im Eisstockschießen ausgetragen. Hier spielen Gruppen mit vier Personen um den ersten Preis - "Classic-Sitzplatzreservierungen" beim nächsten Oktoberfest in Xanten! Am Sonntag, 12. Februar, wird die "Xantener Eisstockschießen-Stadtmeisterschaft" veranstaltet, Beginn ist um 18.30 Uhr.

Wer bei den kostenfreien Wettbewerben mitmachen möchte, muss mindestes 18 Jahre alt sein und sich vorher verbindlich im Plaza del Mar anmelden unter 02801 9820815 oder per E-Mail (events@f-z-x.de) mit Angabe des Gruppennamens, Ansprechpartners und Kontaktdaten.

Biathlon Die Winterworld endet mit dem Start der Biathlon-auf-Schalke-Tour 2017 am Samstag und Sonntag, 18. und 19. Februar. Jung (ab 14 Jahre) und Alt können einen Lauf auf einem Crosstrainer absolvieren und mit einem echten Biathlon-Lasergewehr auf die berühmten fünf schwarzen Scheiben zielen. Almhütte: Urgemütlich geht es in der Almhütte zu, die dienstags bis donnerstags von 15 bis 22 Uhr, freitags bis 1 Uhr, samstags von 12 bis 1 Uhr sowie sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet ist. Samstags ab 20 Uhr (Eintritt fünf Euro, Mindestalter 18 Jahre) gibt es besondere Events: am 14. Januar Après-Ski-Hits mit DJ Knex'xy, am 21. Januar eine 90er- Jahre-Party mit DJ Patrick und am 18. Februar eine Tanz- und Schlager-Party mit DJ Knex'xy. Am Sonntag, 19. Februar, ab 16 Uhr ist Dämmerschoppen mit DJ Rene. Der Eintritt ist frei.

Quelle: RP