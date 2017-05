später lesen Xanten Euregio untersucht Stand der Inklusion auch in Xanten 2017-05-02T17:07+0200 2017-05-03T00:00+0200

Anlässlich der niederländischen Ratifizierung des UN-Vertrages zur "Kommunalen Inklusion" im vergangenen Jahr wird es nun in der Euregio Rhein-Waal eine Untersuchung zur kommunalen Inklusion geben. Im Rahmen des Projekts soll der Sachstand hinsichtlich der Inklusion in Deutschland (hier wurde der Vertrag bereits 2009 unterzeichnet) und den Niederlanden beispielhaft in Kleve, Xanten, Arnheim und Oude IJsselstreek erarbeitet werden. Dazu werden unter anderem Rathaus, Bürgerbüro, Website, verfügbare Informationen und Protokolle auf Barrierefreiheit und Zugänglichkeit geprüft.