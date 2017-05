Xanten: "Fairer" Markt mit Bio-Burger und Rote-Bete-Ketchup

Die Eine-Welt-Gruppe organisiert den Tag an zwei Standorten. Von Heinz Kühnen

Der Vorsitzende der Eine-Welt-Gruppe liebt es - zumindest in diesem Fall - plakativ: "Was wir fördern müssen", so Wolfgang Schneider, "sind ein biologisch verantwortlicher Anbau und eine entsprechende Aufzucht, ein fairer Handel sowie eine regionale und weltweit faire Vermarktung."

Schneider hat damit auch schon den Sinn eines kleinen Marktes beschrieben, der an der Kriemhildmühle und im Mühlengarten über die Bühne gehen soll: "Bio trifft fair" ist die Überschrift des Geschehens am Samstag, 13. Mai. Voraussichtlich jedenfalls. Die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Wochenende, so hat sich der pensionierte Pädagoge schlaugemacht, liege bei nur fünf Prozent. Sollte es aber anders kommen, wird der Markt auf den 1. Juli verschoben. Egal wie es kommt: Er soll von 11 bis 18 Uhr bislang gut 13 Organisationen und Anbietern die Möglichkeit eröffnen, ihre Produkte nach den oben genannten Regeln anzubieten.

Will heißen: Ob Biolandhof Frohnenbruch aus Kamp-Lintfort, Soziale Landwirtschaft (SoLaWi) auf dem Tinthof in Spellen - alle reisen mit besonderen Waren zum Nordwall 5. Kriemhild-Müller Rolf-Peter Weichhold wird seine Backwaren anbieten, die immer zu gut 50 Prozent aus niederrheinischem Getreide bestehen. Hildegard Stück verkauft ihren Bio-Tee, der Weltladen Gewürze sowie Mangos - auch als Likör zum Beispiel.

Ruth Laakmann und Ludger Schreiber, Geschäftsführer auf dem Alpener Demeter-Betrieb Schanzenhof, bringen unter anderem Rote-Bete-Ketchup, Zuckerrübensirup und Apfelkraut mit. Und Mühlengarten-Betreiber Hakim König macht aus all dem Bio-Burger: "Salat, Gurken, Ketchup, Fleisch, Vollkorn-Brötchen - ist doch dann alles da." Noch, so König, sei er aber in der Experimentierphase.

13 Mai oder 1. Juli, 11 bis 18 Uhr, Nordwall 5, Xanten.

Quelle: RP