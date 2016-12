Sonsbeck: Familie Tenhagen fährt als VIP zu Holiday on Ice

Ein prall gefüllter Koffer voller Losabschnitte stand gestern im Foyer des Sonsbecker Rathauses, bewacht von Markus und Stefan Janßen sowie Christel Gembries von der Werbegemeinschaft. Heven und Efrata Mussie, Flüchtlingskinder aus Eritrea, übernahmen die Aufgabe, die Gewinner der Weihnachtsverlosung zu ziehen. Luca Moeselagen kann sich bei den beiden über den Hauptgewinn bedanken. 500 Euro wurde ihr gestern überreicht - in Form von Einkaufsgutscheinen der Sonsbecker Geschäftswelt.

"Extra in kleinen Scheinen", betonte Markus Janßen. Auf einen tollen Tag in Köln kann sich Familie Tenhagen freuen. Eva Tenhagen nahm die VIP-Karten für "Holiday on Ice" in Empfang. Mit Parkplatz, Essen und Getränken kann die Familie in Köln das Spektakel von besten Plätzen aus verfolgen. 100 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen gehen an Gabriela Schlotfeld, Familie Hegmann, W. Schattmann, Helene Bey und Nadine Dessi. Zudem wurden noch 20 Gutscheine im Wert von 50 Euro verlost.

(möw)