Aus bislang ungeklärter Ursache fing ein Teil des Mobiliars in der Kirche St Mariä Himmelfahrt in Marienbaum am Mittwochnachmittag Feuer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, trotzdem war die Kirche stark verraucht.