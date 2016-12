Xanten: Gedicht macht Vater unvergessen

Bergmann Anton Klak liebte die Musik und die Poesie. Die Xantenerin Ursel Stabler hält die Werke ihres Vaters in Ehren. Von Dirk Möwius

Anton Klak war Bergmann. Zu Zeiten, als die Arbeit unter Tage noch überwiegend Handarbeit und das Risiko hoch war. Geboren 1909 in Duisburg-Hamborn, war die Zeche Friedrich Thyssen 2/5 sein Pütt. Lange unter Tage, dann noch viele Jahre über Tage. Doch der hart arbeitende Kumpel war auch ein Feingeist, der Musik und der Lyrik und Poesie zugetan. Viele Gedichte stammen aus seiner Feder. Abgedruckt wurden sie in der Werkzeitschrift "Der Förderturm". Dafür, dass sie nicht in Vergessenheit geraten, sorgt seine Tochter Ursel Stabler, die seit 30 Jahren in Xanten lebt.

"Wir verschicken zu Weihnachten gern noch Karten, nicht nur E-Mails", sagt Ursel Stabler. Über das Gedicht "Heilige Nacht" aus dem Jahr 1954 sei sie in den letzten Monaten "gestolpert". Daraus wuchs die Idee, es in Tannenbaumform zu setzen und für den diesjährigen Weihnachtsgruß an die Lieben zu verwenden. "Und dann dachte ich, schicke es auch der Rheinischen Post, das Gedicht würde bestimmt nicht nur mich, sondern auch viele andere Leute erfreuen."

Dabei geht es nicht nur um das Gedicht. Es hält die Erinnerung wach: an den Vater, an Mutter Hedwig und an die Brüder, an die Kindheit in Hamborn. Die Familie erlebte auch eine Tragödie: Ein Bruder starb im Somer 1950 zusammen mit fünf anderen Jugendlichen, als es an der Emscherbrücke in Hamborn eine Sprengstoffexplosion gab.

Ursel Stabler erinnert sich an den Heiligabend im Kreise der Familie. Da wurde musiziert, es wurden Gedichte vorgetragen, es wurde viel gemeinsam gesungen. Vater Anton Klak konnte keine Noten lesen, hatte sich selbst aber das Mundharmonikaspielen beigebracht und spielte auch Mandoline. Natürlich war er im Kirchenchor, und so ging auch Ursel Stabler diesen Weg: Von Kind an sang sie im Chor, in den letzten Jahren vor allem bei Harmonie in Rheinberg, zuletzt auch im Udo-Jürgens-Projekt der Lüttinger Chorgemeinschaft. Und eine außerordentliche Liederbuchsammlung mit ganz alten Exemplaren gehört ihr. Die Gedichte ihres Vaters entdeckte sie in der Duisburger Bibliothek wieder. Aus den Kopien macht ihr Bruder Horst-Georg in feinster Schönschrift sehenswert Kunstwerke. Die Gedichte ihres Vaters entstanden oft nachts. "Neben dem Bett hatte er immer ein Schreibheft liegen. Oft wachte er mitten in der Nacht auf und schrieb seine Gedanken nieder."

