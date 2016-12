Sonsbeck: Gesthuysen geben ihre Gärtnerei auf

Nach 127-jähriger Familientradition ist zum Jahresende Schluss am Piroler Heideweg am Rande Sonsbecks. Von Rita Hansen

Sein Herz ist "grün" und schlägt für seinen Beruf. Obwohl: "Gärtner ist kein Beruf. Das ist eine Berufung", betont Theo Gesthuysen. Seit 1890 gibt es den Gärtnereibetrieb seiner Familie in der grünen Perle. Nach 127 Jahren ist am Samstag, 31. Dezember, Schluss. Maria und Theo Gesthuysen schließen den Betrieb zum Jahresende. "Wir haben es gerne gemacht. Aber einmal ist es auch gut", sagt Maria Gesthuysen.

1890 hatte Großvater Theo Gesthuysen die Kunst- und Handelsgärtnerei am Pirloer Heideweg 8 gegründet. Er verdiente sein Geld mit dem Anlegen von Gartenanlagen wie beispielsweise dem Laubengang in St. Bernardin Hamb, der Veredlung von Gehölzen, dem Verkauf von Blumen und Sämereien. Was Wenige wissen: Er verfasste neben Texten über die Gärtnerei auch Gedichte. 1930 baute die erste der drei Generationen eine zusätzliche Verkaufsstelle an der Hochstraße 44 auf. Dort wurden Blumen, Obst, Gemüse und Sämereien angeboten.

In den 30er Jahren übernahm Sohn Theo den Betrieb vom Vater. Als der 1961 unerwartet starb, führte seine Ehefrau die Gärtnerei am Pirloer Heideweg fort. "Ich war damals erst 14 Jahre alt und gerade erst drei Monate in der Lehre", erinnert sich Sohn Theo, der heutige Eigentümer. Seine Tante habe den Laden an der Hochstraße bis 1973 weitergeführt.

Theo Gesthuysen der Dritte absolvierte 1970 seine Meisterprüfung, heiratete zwei Jahre später seine Frau Maria. Unter dem Motto "Kaufen, wo es wächst" kümmerte er sich um die Produktion der Pflanzen, während seine Frau den Verkauf übernahm. "Maria ist die Seele des Betriebes. Sie hat den Endverkauf immer weiter ausgebaut", erklärt der Sonsbecker. Das will die 67-Jährige nicht hören. Sie habe sich in Fortbildungen das nötige Wissen angeeignet und dieses kreativ umgesetzt. Die Geschäftsfrau freut sich auf ruhigere Zeiten im Ruhestand. Reisen in den Norden oder lange Radtouren gehören ebenso zu ihren Plänen wie Zeit für Freundinnen oder die Arbeit im eigenen Garten. Theo Gesthuysen hingegen würde gerne noch weiter kreativ tätig bleiben. Aber die eigene Gartenanlage, das Gewächshaus und der Skatclub, mit dem er schon (fast) rund um die Welt gereist ist, werden für ausreichend Beschäftigung sorgen. Leicht fällt dem 70-Jährigen der Abschied nicht. "Wir haben eine schöne Zeit gehabt und immer junge Leute ausgebildet. Man ist so mit dem Betrieb verwachsen, hat ja auch nichts anderes vorgelebt bekommen."

Gut kann er sich noch daran erinnern, wie er in den 50er Jahren mit Matthias Grütters, der damals beim Vater angestellt war, vorne auf der 98er (Motorrad) mitfuhr, wenn die Sämereien ausgeliefert wurden. Sein Leben ist mit den Pflanzen und dem Familienbetrieb verwurzelt. "Aber wir haben keinen Nachfolger. Einmal muss es eben gut sein."

Quelle: RP