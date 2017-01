Hintergrund Städtische Auftragsvergabe: Hallenbad: Darum dauert es so lange

Uwe Plien (up) ist Redakteur in der Redaktion Rheinberg.

Rheinberg Möchte ein privater Haus- oder Wohnungseigentümer renovieren oder umbauen, so ist er frei in seiner Entscheidung, welchem Unternehmen er den Zuschlag erteilt. Das ist bei einer Stadtverwaltung anders. Kommunen haben klare Vorgaben, an die sie sich zu halten haben. In Zusammenhang mit der leidigen Renovierung des Solvay-Hallenbades war das ein Thema. Dass sich die Wiedereröffnung lange verzögert, hat auch damit zu tun, dass der Auftrag neu ausgeschrieben werden muss, nachdem dem mit Fliesenlegearbeiten beauftragten Unternehmen gekündigt worden war.

Lars Geldermann, seit September 2014 Leiter des Fachbereiches (FB) Rechnungsprüfung der Stadt Rheinberg, skizziert die Vorgehensweise bei öffentlichen Aufträgen.

Schritt 1: Zunächst wird der Bedarf der kommenden Jahre geplant. Was muss wann erneuert oder angeschafft werden?

Schritt 2: Anhand der Bedarfsplanung werden Anschaffungen, Baumaßnahmen oder Aufträge kostenmäßig grob kalkuliert und in den Haushaltsplan (der vom Rat genehmigt wird und die Ermächtigungsgrundlage ist) eingebracht.

Schritt 3: Ein Leistungsverzeichnis wird aufgestellt. Der jeweils zuständige Fachbereich im Stadthaus (früher "Amt") definiert die von einem Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen.

Schritt 4: Anhand dieses Leistungsverzeichnisses kalkuliert der Fachbereich die geschätzte Höhe der Auftragssumme.

Schritt 5 Von dieser Summe hängt ab, welche Vergabeart gewählt wird. Dabei wird zunächst unterschieden, ob bundesweite oder EU-weite Regelungen greifen. Die EU-Schwellenwerte liegen für Bauaufträge bei 5.225.000 Euro, für Liefer- und Dienstleistungsaufträge bei 209.000 Euro. "Ab diesen Werten gilt europaweites Vergaberecht, die europaweite Ausschreibung", erklärt Lars Geldermann.

Darunter gilt das nationale Vergaberecht. Bei Bauleistungen muss ab 50.000 Euro, bei anderen Leistungen ab 30.000 Euro "öffentlich" ausgeschrieben werden. Bei Summen bis 10.000 Euro zieht die "freihändige Vergabe", bei der die Stadt mindestens drei in Frage kommende Firmen um ein Angebot bittet. Ab 10.000 Euro ist die "beschränkte Ausschreibung" mit einem konkreten, drei bis acht Bieter umfassenden Kreis relevant.

Lars Geldermann "Die Stadt kann auch Jahreszeitverträge für Reparaturen mit verschiedenen Firmen abschließen. Dann muss nicht jede kleine Ausbesserung ausgeschrieben werden. Das ist für alle Seiten effizienter."

Wie aber läuft nun eine Ausschreibung? Wenn feststeht, welche Vergabeart die richtige ist, gibt es einen genauen Ablaufplan. Bei europaweiten Ausschreibungen müssen eine Beilage zum Amtsblatt der EU, Zeitungen, das Amtsblatt der Stadt, das Deutsche Ausschreibungsblatt, der Vergabemarktplatz NRW etc. genutzt werden. Bei öffentlichen Ausschreibungen ist das sehr ähnlich. Bei beschränkten und freihändigen Vergaben kann die Stadt formloser agieren. Im nächsten Schritt müssen die Vergabeunterlagen bereitgestellt und versendet werden: das Leistungsverzeichnis, die Referenzliste, eine Nachunternehmererklärung, Vertragsbedingung etc. Weiter geht es mit der Angebotseröffnung ("Submission"). Die Vergabestelle (bei der Stadt Rheinberg der von Gabriele Bergerhoff geführte Fachbereich Personal und Organisation) führt die Submission und eine erste Prüfung der Angebote durch. Später prüft der zuständige Fachbereich die Angebote. Vergabestelle und Fachbereich schlagen gemeinsam vor, wer ihrer Meinung nach den Zuschlag bekommen sollte. Dieser Vorschlag wird sodann vom FB Rechnungsprüfung vergaberechtlich geprüft. Danach kann dem jeweiligen Unternehmen die gute Nachricht überbracht werden: Sie bekommen den Zuschlag!

Lars Geldermann: "Der zuständige Fachbereich, also beispielsweise die Immobilienwirtschaft, überwacht, wie die Arbeiten an einem städtischen Gebäude ausgeführt werden." Hat die Firma alles zur Zufriedenheit ausgeführt, erfolgt eine Schlussrechnung, die zunächst vom Fachbereich geprüft wird, bevor die Rechnungsprüfung sie kontrolliert.

Für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen gibt es zahlreiche gesetzliche Grundlagen wie die Vergabeverordnung. Für alle Vergabearten gibt es dieselben Grundsätze, an die sich öffentliche Auftraggeber halten müssen: Wettbewerb, Transparenz, Gleichbehandlung, vergabe nur an geeignete Unternehmen und Zuschlag auf das wirtschaftlichste Angebot. Geldermann: "Wir sind verpflichtet, das wirtschaftlichste Angebot zu nehmen, denn wir arbeiten nicht mit Privatgeldern, sondern mit dem Geld der Steuerzahler." Kontrollinstanz für Vergaben ist die Vergabekammer in Düsseldorf.

Lars Geldermann - der 39-Jährige arbeitet seit 1997 bei der Stadt Rheinberg - und sein Team prüfen im Schnitt 250 Aufträge (ab einer Höhe von 2500 Euro) und 150 Schlussrechnungen pro Jahr.

Auch die Hallenbadarbeiten sind öffentlich ausgeschrieben worden. Da sich die Stadt inzwischen von einem beauftragten Unternehmen getrennt hat, musste neu ausgeschrieben werden. Lars Geldermann ist nicht bekannt, dass sich bei einer europaweiten Ausschreibung der Stadt Rheinberg jemals ein Handwerksbetrieb zum Beispiel aus Portugal oder Griechenland beworben hat. Hingegen werden Arbeiten hin und wieder von Bautrupps etwa aus dem näheren EU-Ausland ausgeführt. Lars Geldermann: "Das kommt meist dadurch zustande, dass Firmen mit Sub-Unternehmen kooperieren."

Quelle: RP