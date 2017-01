Xanten: Hausboote sollen auch an Südsee ankern

Bei der CDU in Lüttingen hat Wilfried Meyer erstmals die Pläne der Gesellschaft Freizeitzentrum Xanten vorgestellt. Von Heidrun Jasper

Großes Stühlerücken in der Gaststätte Janßen: Auf viel Interesse stieß ein Informationsabend, zu dem die Lüttinger CDU eingeladen hatte und bei dem es in erster Linie um die Pläne der Gesellschaft Freizeitzentrum Xanten (FZX) ging. Die will für rund 3,76 Millionen Euro das Gebiet um die Nord- und Südsee in den nächsten zwei Jahren neu gestalteten, Gesundheitstourismus ist das Schlüsselwort. 80 Prozent der Kosten übernimmt das Land, der Eigenanteil der FZX liegt bei 750 000 Euro. FZX-Chef Wilfried Meyer und Projektkoordinator Stefan Tietz stellten jetzt bei "Leuti" erstmals Details vor.

Als erster Schritt soll am Meerend (dort, wo schon das neue Infocenter steht) ein zentraler Platz entstehen, auf dem sich der Besucher informieren und orientieren kann (Baubeginn ist im Frühjahr). Der Eingangsbereich zum Strandbad wird erneuert, ab Juni ist dann Pause (wegen der Saison); ab September sollen im Strandbad geschützte Schwimmbereiche mit barrierefreien Zugängen direkt ins Wasser entstehen. Der insgesamt rund 14 Kilometer lange Rad- und Wanderweg rund um die Nord- und Südsee soll aufgebrochen und damit Ruhezonen geschaffen werden. Insgesamt fünf Stationen (Säulen) nach Kneipp sind ab Januar 2018 geplant, wobei die vorhandene und vor einigen Jahren vom Förderverein der Lüttinger Grundschule am Plaza del Mar im Hafen Xanten erstellte Anlage mit eingezogen und künftig von der FZX gepflegt wird.

Ans Nordostufer der Nordsee (von Wardt aus gesehen rechts 'rum Richtung Vynen) wird ein "autarkes WC" platziert (ein Humus-Kompost-WC, zwei Toiletten in einer kleinen Holzhütte). Im Hafen in Wardt soll der Aussichtspunkt ein neues Gesicht bekommen, ein Rundplatz im Wasser ist geplant, daneben soll ein Heilpflanzen-Wassergarten angelegt werden.

An der Wasserski-Anlage bleibt alles, wie es ist; aus der 400 Quadratmeter großen Rasenfläche zwischen Hochseilgarten und Strohweg soll ein kleiner Park gemacht werden, mit Streuobstwiese und Kräutergarten, Windrad und einem Parcours, an dem blinde Menschen den Kreislauf der Ernährung riechen, tasten, schmecken können. In der Nähe der Fischerhütte in Lüttingen, am Ostufer der Südsee, ist ein Sanitärraum geplant, der, so Meyer auf Nachfrage aus dem Publikum, sicher nicht schon dieses Jahr fürs Fischerhüttenfest genutzt werden kann. "Frühestens 2019", so der Freizeitzentrumschef. Im Hafen Xanten (an der ersten Kurve Richtung Wardt) will die FZX einen Bewegungsparcours im Wasser (knietiefe Spielfläche) mit Zugangssteg anlegen. Ende 2019 soll das Gesamtpaket abgeschlossen sein. Am 8. Februar will der FZX-Verwaltungsrat in einer Sondersitzung die Aufträge für die Planungen vergeben.

Mit einer weiteren Idee des Freizeitchefs muss sich erst noch die Politik im Stadtrat beschäftigen und ihre Zustimmung geben: Etwa in Höhe des Wasserwerkes, 500 Meter Luftlinie vom Südsee-Ufer in Lüttingen entfernt, könnte sich Meyer zehn bis 15 schwimmende Ferienhäuser vorstellen, so wie schon in Vynen.

Und wie dort soll bei den "Floating Houses am Südwestufer Dauerwohnen ausgeschlossen bleiben: Maximal sechs Wochen dürfen Eigentümer selber in den Ferienhäusern wohnen. "Da halten sich auch in Vynen alle 'dran", so Wilfried Meyer, der auf der Messe boot in Düsseldorf nächste Woche mit der Firma aus Berlin Kontakt aufnehmen will, die 2014 das Floating-House-Projekt am Nordsee-Ufer in Vynen realisiert hat. (Weiterer Bericht aus der Versammlung folgt).

Quelle: RP