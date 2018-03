später lesen Sonsbeck Haushalt erstmals seit zehn Jahren wieder ausgeglichen 2018-02-28T17:22+0100 2018-03-01T00:00+0100

Der Sonsbecker Gemeinderat schickt am Dienstag möglicherweise ein Dauerthema erneut ins Rennen: den Bau einer Sporthalle. Nicht gleich in allernächster Zeit, wie es Jürgen Kühne in einem Antrag der FDP-Fraktion zunächst befürwortet hatte, aber die Verwaltung könnte - vorbehaltlich eines Ratsbeschlusses - ein Turnhallenkonzept mit Standort- und Bedarfsanalyse erstellen, damit es weitergeht, wenn die alte Halle an der Wichern-Grundschule ihren 50. Geburtstag feiert - in sechs Jahren. Von Heinz Kühnen