Unsere Woche: Hört die Signale!

Hört die Signale! 2018-03-09

Völker hört die Signale. Der SPD-Ortsverein beendete seine Versammlung mit der "Internationalen" - Die einst kämpferische Hymne der Revolutionäre geht ans linke Herz, ist längst Ausdruck politischer Romantik. Dennoch. Vom Parteitag in Orsoy geht ein starkes Signal aus. Die Jusos haben zum Sturm auf die Mutterpartei geblasen und eindrucksvoll Zeugnis dafür abgelegt: Es gibt in der SPD eine neue Lust auf Politik, die da heranwächst und mit Macht an die Tür klopft. Und das ist - unabhängig zunächst von politischen Inhalten - auch gut so. Wer sich in den Räten umsieht, erkennt fast ausnahmslos silbergraue, bisweilen arg lückenhafte Haarschöpfe, betagte Männer und Frauen mit viel Erfahrung, die über Kindergärten, Jugendeinrichtungen oder Schulen befinden, zu denen sie allenfalls noch als Großeltern unmittelbaren Bezug haben.