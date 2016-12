Interview mit Bürgermeister Heiko Schmidt: In Sonsbeck fehlen neue Baugebiete

Zweieinhalb Jahre lang ist Heiko Schmidt jetzt Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck. Ein richtig "ruhiges" Jahr hat er in seiner Amtszeit noch nicht erlebt. Im Jahr 2015 war es die vielen Flüchtlinge, die auch die Verwaltung beschäftigten, diesmal die Folgen der starken Regenfälle - wenngleich es im abgelaufenen Jahr auch wieder schöne Erfolge in seiner Heimatstadt gab.

Es war wieder einmal turbulent...

Heiko Schmidt Ohne Frage, auch wenn ich lieber das Wort unruhig gebrauchen würde. Wir hatten mit den Folgen der Unwetter richtig zu kämpfen. Angesichts der großen Schäden war die starke emotionale Belastung der Betroffenen auch verständlich. Und eins müssen wir wissen: Solche Fluten können wir nie voll in den Griff bekommen, aber wir können versuchen, die Schäden so gering wie möglich zu halten. Dafür haben wir nun nach den Säuberungs- und Aufräumarbeiten einen Leitfaden entwickelt. Allein können wir das aber alles nicht schaffen. Wir brauchen auch die Unterstützung zum Beispiel der Landwirte und der Wasserverbände. Und wir müssen auch viel Geld in die Hand nehmen, wobei wir zumindest auf Unterstützung über das Gemeindefinanzierungsgesetz hoffen. Eins hat sich aber auch gezeigt: In unserer Gemeinde gibt es ganz, ganz viele Menschen, die bereit sind anzupacken und zu helfen.

Das gilt auch für die Arbeit mit Flüchtlingen.

Schmidt Die Hilfsbereitschaft zahlreicher Ehrenamtlicher ist seit der großen Welle der Geflüchtete, die uns im Jahr zuvor unentwegt beschäftigt hat, ungebrochen riesig. Ging es damals aber in erster Linie darum, die Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen, so können wir jetzt die fertigen und bereits genehmigten Pläne für eine große Unterkunft an der Stettiner Straße erst einmal in der Schublade belassen. In diesem Jahr haben wir keine Zuweisungen bekommen, was sich aber auch wieder ändern kann. Im Moment gilt das Augenmerk verstärkt der Integration der 156 Flüchtlinge. Inzwischen gibt es zum Beispiel einen Frauen- und einen Basteltreff. Die Kinder werden in den Kindertagesstätten und im Offenen Ganztag vielfältig gefördert. Wir sind auch dank des von Familie Orgassa überlassenen Sprachraums und vieler Spenden und Aktionen auch der Vereine und Kirchen auf einem guten Weg.

Wobei in Sonsbeck ehrenamtliches Engagement in vielen Bereichen richtig gut klappt.

Schmidt. Auch deshalb lebe ich gerne hier. Wenn man sieht, dass sich zum Beispiel in Hamb die Dorfgemeinschaft mit Unterstützung des Bauhofs selbst ums neue Pflaster vor dem Hubertushaus kümmert und die Labbecker Hubertus-Schützen das Heiligenhäuschen am Hufschen Weg aufbauen, dann wird eben deutlich, dass es auch Freude bereitet, etwas gemeinsam anzupacken.

Dabei würden wohl gerne auch andere mitmachen, wenn es denn genug Baugebiete gäbe.

Schmidt Da sind wir tatsächlich derzeit sehr ausgebrannt. Allein für unser Rübstück-Baugelände gab es hundert Bewerber, von denen nur etwas nur knapp ein Drittel im Februar mit den Bauarbeiten beginnen können. Danach gibt es in Labbeck noch eine Möglichkeit, in Sonsbeck und Hamb überhaupt keine mehr. Allerdings lassen zumindest die Arbeiten an den Flächennutzungsplanänderungen in der Gemeinde (Anmerkung: Es sind Anpassungen in allen drei Ortschaften Sonsbeck, Labbeck und Hamb geplant)für die nähere Zukunft hoffen.

Eine, die auch Sonsbeck näher an den Tourismus bringt?

Schmidt Für den dritten Abschnitt des Radweges auf der ehemaligen Trasse der Boxteler Bahn jedenfalls laufen die Vorbereitungen. Und für den Neubau des maroden Aussichtsturms hoffen wir auch auf Zuschüsse. Die gibt es allerdings nur im Zusammenhang mit einem touristischen Konzept. Da liegen wir in den letzten Zügen. Der Antrag soll Anfang des Jahres raus.

Was wären Ihre spontanen Wünsche?

Schmidt Da freue ich mich erst mal über 70 Geburten von kleinen Sonsbeckern im vergangenen Jahr. Das waren schon eine ganze Reihe mehr als 2015. Und das soll so weiter gehen. Aber im Ernst: Nach dem Erfolg der Glasfaser-Kampagne würde ich es gern sehen, wenn wir das schnelle Internet auch im Gewerbegebiet und in Hamb ausbauen können. Das hilft der Wirtschaft. Dass wir mit einer unserer kleinen Verwaltung mit lediglich 35 Mitarbeitern weiter den großen Arbeitsaufwand im Sinne der Bürger gut erledigen. Und dass das besondere Wir-Gefühl in der Gemeinde erhalten bleibt. Privat wünsche ich meiner Familie und mir Gesundheit und dass ich vielleicht doch ab und zu noch mehr Zeit für Frau und Kind haben kann.

DAS INTERVIEW FÜHRTE HEINZ KÜHNEN.

Quelle: RP