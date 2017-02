Sonsbeck: Jecke Kinder tanzen durchs Kastell

Leise sollen Kinder normalerweise sein und ruhig auf ihren Plätzen sitzen. Das ist beim Kinderkarneval im Kastell ausdrücklich unerwünscht. 51 junge Akteure sorgten dafür, dass beim Karneval die Mädchen und Jungen ihren Spaß hatten. Von Rita Hansen

Mitsingen, mittanzen, lautstarke Raketen starten und wändewackelnd-laut "SoLaHa-Helau" rufen, sollen die Jungen und Mädchen hier. Animiert wurden sie dazu gestern von 59 Akteuren, die nicht älter sind als die jecke Narrenschar im Saal.

Längst ist bekannt, dass Erwachsene, von den wenigen Aufsichtspersonen und "Bürger-King" Schmidt abgesehen, ausschließlich bei den Proben eine Chance haben, einen Blick auf das bunte Programm zu erhaschen. Eine Gelegenheit, die sich viele nicht entgehen lassen. Auch die Moderation teilen sich Kinder und Erwachsene. Niklas-Sheriff Strippe und Ben-Häuptling Quassel haben sich längst die Tricks und Kniffe bei ihrem Moderatorenmentor Markus-Häuptling Quasselstrippe abgeguckt, wie der im Laufe der Generalprobe feststellte. Immer wieder forderten die Nachwuchs-Moderatoren den Schlachtruf ein oder starteten Raketen für die Bühnenakteure. Waren die fantasievoll verkleideten Kinder im Saal anfangs noch etwas verhalten, wurden sie von Minute zu Minute lebhafter. Bereits beim ersten Tanz-Act standen sie auf den Stühlen, wo sie begeistert mitrockten. Während manche Akteure ganz gelassen auf ihren Auftritt warteten, war anderen die Nervosität an der Nasenspitze anzusehen.

Die Meisten gingen mindestens zu zweit auf die Bühne, um einen Sketch oder einen Tanz vorzuführen. Einzig Melvin und Ehsan wagten sich allein hinauf. Melvin ging als Sänger mit dem live gesungen Song "Einmal um die Welt" an den Start, Ehsan mit Hut und Zauberstab. Wer glaubte, er hätte die Zaubertricks bei der Generalprobe alle bereits gesehen, dem zeigte der junge Magier, dass aus seinem Zauberhut noch viel Unbekanntes herauszuholen war. Da Kaninchen "olle Kamellen" in Sachen Magier-Show sind, zauberte Ehsan kurzerhand eine Ente aus dem Hut. Büttenreden, mit ganz viel Witz vorgetragen, Sketche, kurz und knackig präsentiert, Tänze mit pfiffig-coolen Choreographien, die die Bühne beben lassen, dazu Gesang und Zauberei, all das durchliefen die Akteure bereits bei der Generalprobe unter Realbedingungen.

Dass die Akteure auch die Probe ernst nahmen, erkannte man daran, dass das Moderatorenduo ohne jegliche Aufforderung Tanzlücken auffüllte oder Pausen überbrückte, die durch noch zu ändernde Requisiten, Mikrofoneinstellungen oder Ähnliches entstanden. Gestern blieb gar keine Zeit für mögliche Pannen. Die feiernden Jung-Jecken ließen das Kastell in seinen Grundfesten erbeben. Aufforderungen wie "pfeifen, kreischen, klatschen" kamen sie nur zu gerne nach. Jede Bühnen-Choreographie wurde tänzerisch im Saal begleitet, Zugaben umgehend mit donnernden Raketen eingefordert. "Atemlos" und aktiv ging es durch die 15. Kindersitzung - die Überziehungswahrscheinlichkeit war auch in diesem Jahr wieder hoch.

