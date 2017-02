Sonsbeck: Jecke Senioren feiern im Kastell

Evangelische Frauenhilfe und katholische Frauengemeinschaft sorgten gemeinsam für Lachsalven. Von Ria Hansen

Die ersten Lacher hatte Liesel Paßmann, die durch die Seniorensitzung führte, bereits gewonnen, da hatte sie mit der eigentlichen Moderation noch gar nicht begonnen: "Das ist hier ja wie zuhause. Ich rede - und mein Mann hört nichts", rief sie in die Menge und schmunzelte. Schnell war das Mikrofon im Anschluss korrekt ausgerichtet, und das karnevalistische Bühnenprogramm des ökumenischen Seniorentreffs konnte beginnen.

"Mollig ist herrlich. Mollig ist schön" ist eine Lebenseinstellung, an die man nur glauben muss. Dann lebt es sich nicht nur entspannter, es hilft auch, Wasser und Seife zu sparen, wie "Die dicke Frau" zur allgemeinen Heiterkeit verkündete. Der Angriff auf die Lachmuskulatur war damit eröffnet und wurde mit "Heute sind wir mal vernünftig" alles andere als trocken, quasi feucht-fröhlich fortgesetzt. Auf humorvolle Art gelernt haben die Narren und Närrinnen an diesem Nachmittag im Kastell zudem, dass man tunlichst auf seine Umgebung achten sollte, wenn man sich freimütig über seine verflossenen Liebschaften unterhält. Manch einer schläft längst nicht so fest, wie "die beiden Damen im Zug" vermuteten, sondern entpuppte sich als äußerst aufmerksamer Zuhörer. Die Initiatorinnen und Wilfried Schönherr sorgten mit Gesangs-Aktionen wie "70 Lieder in sieben Minuten" sowie Schunkel- und Bewegungsliedern dafür, dass die Senioren immer wieder aktiv ins Geschehen einbezogen wurden.

Sportive Bewegungsabläufe gab es auch auf der Bühne. "Die sieben Dollen" berichteten mit vollem Körpereinsatz zur allgemeinen Heiterkeit, was sie tun würden, wenn sie nicht gerade auf der Bühne wären. Das Bücken und Strecken, Schlagen und Kicken sorgte für schallendes Gelächter. Der absolute Hingucker, quasi der Ausblick auf die kommende Frühjahrskollektion, war die Hosen-Modenschau. Frei nach dem Motto "ob jung oder alt, dick oder kugelrund, klein oder groß - ein jeder braucht eine Hos´" wurden die neuesten Trends von der Windel über den innen angerauten Liebestöter bis zur Aufnehmer-Putz-Hose präsentiert.

Begonnen hatte der ökumenische Seniorennachmittag, den die evangelische Frauenhilfe gemeinsam mit der katholischen Frauengemeinschaft (kfd) Sonsbeck organisierte, mit dem traditionellen Kaffeetrinken. Das Programm gestalteten Damen aus dem Vorbereitungsteam sowie "einige Akteure aus der aktuellen "Dollen-Truppe", wie Liesel Paßmann berichtete. "Rucki-Zucki" war der Nachmittag schon vorüber.

Wegen der anstehenden Fastenzeit findet der nächste ökumenische Seniorentreff erst nach Ostern, am Mittwoch, 19. April, statt.

Quelle: RP