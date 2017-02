Xanten: Kinder organisieren ihren eigenen Zug

In Lüttingen startet am Sonntag um 14.11 Uhr bereits zum zweiten Mal der Kinder-Gokart-Karnevals-Zug. Anschließend feiern Eltern und Nachwuchs gemeinsam eine ausgelassene Fete. Von Dirk Möwius

Es muss noch fleißig geschraubt, gesägt und gemalt werden. "Wir sind spät dran, das wird ganz schön knapp. Ich habe noch nicht einmal Reifen für mein Gokart", berichtet Leonhard Rosseck. Gemeinsam mit seinem Freund Robin Erps hat er den zweiten Kinder-Gokart-Karnevals-Zug vorbereitet. Nur das eigene Gefährt ist noch nicht fertig, im Gegensatz zu Robins eindrucksvollen Karneval-Kart zum Thema "Ghostbusters", auf dem sogar schon die Lautsprecher montiert sind. Bis Sonntag wird auch bei Familie Rosseck alles fertig sein, denn um 14.11 Uhr setzet sich Am blauen Stein (Höhe Spielplatz) der kleine Karnevalszug in Bewegung.

Alle erinnern sich noch gern an die Premiere vor zwei Jahren, als 40 bis 50 Kinder beim ersten Kettcar-Karneval in Lüttingen mit 15 schönen Wagen mitzogen, die meisten von ihnen zwischen acht und 12 Jahren alt. 15 Eltern waren als Zugbegleiter dabei, gut 100 Zuschauer standen am Straßenrand. 2016 gab es den Zug dann nicht, denn schließlich stand in Xanten der große Blutwurstsonntagszug auf dem Programm.

Nun aber gibt es die zweite Auflage. Und Robin und Leonhard sind nun 14 Jahre alt, wurden also bei den Vorbereitungen und der Organisation weitaus weniger von den Eltern unterstützt als beim ersten Anlauf. "Das ist ein tolles Projekt für die Kinder, bei dem sie lernen, was alle dazu gehört, wenn man so einen Tag plant und durchführt", ist Leonhards Mutter begeistert.

Die jungen Zugleiter nahmen als erstes Kontakt zur Stadtverwaltung auf. Bürgermeister Thomas Görtz freute sich so über ihr Engagement, dass er nicht nur im Haus die nötigen Genehmigungen klärte, sondern auch noch 50 Euro für Wurfmaterial spendete. Mit der Polizei wurde abgestimmt, dass kein Einsatz von Beamten nötig ist. Die können sich auf die Marktfete in der Innenstadt konzentrieren. Der örtliche Einzelhandel wurde um Spenden gebeten, damit von den kleinen Festwagen auch viel Süßes zu den Zuschauern fliegt. Da kam einiges zusammen.

Besonders der Eine-Welt-Laden steuerte ein großes Pakte fair-gehandelter Süßigkeiten bei. Mit Plakaten und Flyern warben die Kinder für ihren Karnevalszug, damit die Nachbarn auch alle Bescheid wissen. Der Zugweg führt über Am Schürkamp, die Hagelkreuzstraße, die Dr.-Cornelius-Scholten-Straße, den Lamersweg und die Pantaleon-Straße bis zur Feuerwehr. Anschließend feiern dann wieder Eltern und Nachwuchs gemeinsam bei der After-Zug-Party in einer Scheune Karneval- mit heißen Würstchen und Brötchen.

Was treibt die beiden Nachwuchs-Karnevalisten an? Robin Erps: Mir macht das unheimlich Spaß. Ich will später auch mal auf einem großen Karnevalswagen bei den Zügen dabei sein." Leonhard Rosseck: "Es ist mal was ganz anderes, als immer vor dem PC zu sitzen. Wir bauen und entwickeln gemeinsam richtig coole Sachen."

Wie viele Festwagen auf Gokart-Basis am Ende wirklich an den Start gehen, wissen die Schüler noch nicht. Denn auch, wer sich noch spontan entschließt, aus einem Kettcar einen Karnevalswagen zu machen, ist in Lüttingen willkommen. Jeder Wagen sollte dabei ein eigenes Motto haben wie Leonhard Gefährt, dass angesichts des Klimawandels davon ausgeht, dass bald Raubtiere aus dem Urwald auch am Niederrhein heimisch werden könnten.

"Karneval ist nicht nur jeck sein", sieht Leonhards Vater Wolfgang als wichtigen Teil des Projekts. Vor allem soll das Ganze aber auch tierisch Spaß machen.

Quelle: RP