Pianoforte: Klavierkonzerte im Xantener Rathaus

Der Verein Stadtkultur präsentiert in der Reihe "pianoforte" Klavierkonzerte im Sitzungssaal des Xantener Rathauses. Christian Elsas macht am 17. März den Anfang mit seinem Programm Paris-New York. Von Heidrun Jasper

Seinen ersten Klavierunterricht erhielt Christian Elsas mit sechs Jahren, sein Konzertexamen legte er 1977 an der Musikhochschule in Hannover ab. Rezensenten heben besonders seine bis ins Feinste ausgefeilte Klangtechnik, seinen "Sinn für Rhetorik, die den Flügel sprechen und singen lässt", sowie seine geistige Durchdringung der jeweiligen Komponisten hervor, deren Werke er spielt. Sein Programm am Freitag, 17. März, 20 Uhr im Rathaus-Saal setzt sich aus Kompositionen zusammen, die im Zeitraum 1890 bis etwa 1930 in den musikalischen Zentren in Paris und New York geschrieben wurden; Gershwin, Camille Pissaror, Debussy und Satie sowie der "Vater" des Rag, Scott Joplin, werden schlaglichtartig vorgestellt.

Radko Delorko setzt die Klavierreihe am Freitag, 12. Mai, 20 Uhr mit einer musikalischen Traumreise für die ganze Familie fort. Der deutsche Pianist und Komponist nimmt die Gäste mit auf eine Reise durch das Leben eines Pinguins; "Silbersand und Silberland" heißt der von ihm komponierte Klavierzyklus. Er beschreibt musikalisch die Abenteuer dieses Seevogels. Begleitet von einer Videoprojektion tauchen die Zuhörer ein in eine Welt, die ein wenig skurril und zugleich märchenhaft ist. "Entwaffnend natürlich" ist der Abend mit Natalia Ehwald am Freitag, 13. Oktober, 20 Uhr überschrieben, Sie begann mit fünf Jahren mit dem Klavierspiel, mit 24 gab sie ihr Debüt in den USA, und das Konzertexamen an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg schloss sie mit Auszeichnung ab. Konzertreisen führen sie regelmäßig durch ganz Europa, nach Asien und Amerika. Sie lebt in Berlin. In Xanten spielt die Pianistin Werke von Schostakowitsch, Robert Schumann, György Ligeti, Karol Szymanowski und Sergei Prokofjew.

Andreas Nühlen beschließt den Klavier-Zyklus am Freitag, 10. November, 20 Uhr mit Kompositionen von "Klassik bis Moderne" . Sein Repertoire umfasst sowohl die traditionelle Klavierliteratur als auch selten gespielte Werke des 17 Jahrhunderts, der Klassik, Romantik und des Impressionismus bis zur zeitgenössische Moderne. Mühlen absolvierte seine pianistische Ausbildung an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf; wertvolle Impulse erhielt er während eines Zusatzstudiums in der Meisterklasse Buchbinder an der Musik-Akademie Basel.

Quelle: RP