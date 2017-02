Xanten: Kleine Pannen mit viel Charme überspielt

Knapp 300 Gäste im Saal verfolgen gute gelaunt die Büttensitzung der Kolpingfamilie und der kfd "Halt Pölje". Von David Dommen

Pünktlich um 19.11 Uhr wurde am Freitagabend mit der Büttensitzung der Kolpingfamilie und der kfd "Halt Pölje" das vorletzte Wochenende der närrischen Session in Xanten eingeläutet.

Heinz Roters führte nach dem Einzug des Elferrats die knapp 300 Gäste im Saal durch den Abend und moderierte gewohnt souverän durch die entsprechenden Darbietungen und die kleineren Pannen der durchweg von Laien in ihrer Freizeit auf die Beine gestellten Bütt.

Die Kindertanzgarde des XCV und das Kinderprinzenpaar Jan-Robin I. Schibgilla und seine Lieblichkeit Nadine I. Grütters begleitet durch die Pagin Jana Grütters starteten in den Abend. Mit Franz Steeger war direkt zu Anfang der Hausmeister in der Bütt. Die Narren wurden in den Nachrichten unterrichtet, dass mit Präsident Donald Trump und Vize-Präsident Michael "Micky" Pence derzeit Donald und Micky im weißen Haus regieren. Die Showtanzfunken des XCV heizten dem Publikum anschließend ein, was den richtigen Rahmen für die folgende Nummer von Claudia Schibgilla und Lydia Biesemann "Die Zwei" bot. Zu einem Song über zwei Verliebte auf einer Parkbank boten die beiden eine schöne Showeinlage, die beim Publikum gut ankam. Entsprechend erfreut ließen die beiden Damen es sich nicht nehmen, den zur Ordensverleihung herbeigeeilten Kaplan Rothe statt der typischen drei mit närrischen elf Bützen zu herzen.

Der Elferrat selbst trat zum Aprés Ski mit einer Skigymnastik auf die Bühne, die nicht nur dem Publikum einheizte, sondern insbesondere den entsprechend gekleideten Ratsmitgliedern selbst. Trotzdem gab es eine Zugabe und das Publikum quittierte dies mit einer donnernden Rakete. Das danach aufkommende Gejohle galt ganz sicher Lars Lindemann, der mit Referatskollegin Claudia Flüchter dem Auditorium über Kirchenangelegenheiten referierte. Denn beide tauchten im Kleid auf und machten sich auf der Bühne über das Publikum her. Trotz vieler kleiner Pannen und Patzer sowie sichtlicher Nervosität war es insbesondere Lindemann, der all das scheinbar unbeeindruckt mit Charme überspielte.

Die Tanzgarde des XCV heizte die gute Stimmung unter kräftiger Mitwirkung von Trainerin Regine Leurs nochmals auf, mit Blick auf die folgende akrobatische Darbietung von Tanzmariechen Verena Kruse, die das Publikum staunen ließ.

Die Spielfreunde ´09 waren diesmal mit etwa 30 Personen vertreten und machten Stimmung und gute Musik zwischen Barclay James Harvest und de Höhner. Als letzter Redner ließ sich seine Eminenz Roters mit sedia gestatoria in die Bütt tragen. Ein würdevoller Sitz, um mit dem Malerpinsel garantiert ungeweihtes Zinkeimerwasser unter den Narren zu verteilen.

