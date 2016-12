Xanten: Kultur schenken zum Weihnachtsfest

Besondere Präsente zum Fest - unsere Redaktion hat kulturelle Weihnachtstipps aus Xanten, Rheinberg, Alpen und Sonsbeck entdeckt. Von U. Plien, D. Möwius und B. Paus

Allmählich wird es eng: Wer noch Weihnachtsgeschenke besorgen muss, sollte sich sputen. Hier sind ein paar Anregungen. Zum Beispiel ein Gutschein der Volkshochschule. Einen Kurs oder eine Einzelveranstaltung nach Wahl aus dem großen VHS-Angebot verschenken. Die Gutscheine sind bei der Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten an der Lützenhofstraße in Rheinberg erhältlich. Weitere Informationen unter der Telefonnummer 02843 907400 oder im Netz unter www.vhs-rheinberg.de.

Oder vielleicht besser eine Kulturveranstaltung? Die Kulturinitiative Schwarzer Adler hat ein neues Kabarett-Abo für das Frühjahr 2017 aufgelegt. Fünf abwechslungsreichen Veranstaltungen im Schwarzen Adler an der Baerler Straße in Vierbaum. Los geht's am Sonntag, 22. Januar mit Özcan Cosar ("Adam und Erdal"). Es geht um deutsche und türkische Befindlichkeiten, die humorvoll unter die Lupe genommen werden. Am Donnerstag, 9. März, stellen "Wildes Holz" ihr Programm "Astrein" auf der Adler-Bühne. Eine Konzertgitarre, ein Kontrabass und die gemeine Blockflöte: wenn das nicht mal eine astreine Besetzung für eine Rockband ist. Das dachten sich die drei Männer, die ihre Band "Wildes Holz" nennen und aus diesem Instrumentarium Klänge hervorbringen, die man kaum für möglich hält. Am Sonntag, 21. Mai, stehen die Herren Alich & Pause auf der Bühne. Ihr neues Programm heißt "Früchte des Zorns". Norbert Alich tritt seit 1990 zusammen mit Rainer Pause ("Fritz Litzmann") als "Hermann Schwaderlappen" in dem Kabarettduo "Fritz & Hermann" auf. Karten für das Abo im Fünfer-Pack zum Preis von 85 Euro gibt es am Adlertresen in Vierbaum, täglich ab 17 Uhr, sonntags ab 10 Uhr oder unter www.schwarzer-adler.de. •

Auch das Kulturbüro der Stadt Rheinberg bietet wieder kulturelle Weihnachtsgeschenke an. Dort heißt es Theater beziehungsweise Kabarett im Viererpack. Theater im Viererpack bedeutet: vier Theaterveranstaltungen in der Stadthalle zum günstigen Geschenktarif. Das Ganze gibt es im Kulturbüro zum Fest-Preis von 70 bis 82 Euro (je nach Platzgruppe). Im Angebot: die Komödie "Lass das mal den Willi machen" (Montag, 16. Januar, 20 Uhr), die Komödie "der letzte feurige Liebhaber" (Sonntag, 29. Januar, 20 Uhr), die Abba-Gold-Concert-Show (Freitag, 10. März, 20 Uhr) und "Sound of Cinema", eine Filmmusikshow (Samstag, 6. Mai, 20 Uhr).Bei Kabarett im Viererpack sind im Angebot: Christoph Sieber mit "Hoffnungslos optimistisch" (Donnerstag, 12. Januar , 20 Uhr), Christian Ehring mit "Keine weiteren Fragen" (Freitag, 31. März , 20 Uhr), Das Regenauer-Kuch-Projekt mit "Magisches Kabarett" (Freitag, 28. April , 20 Uhr) und Martina Brandl mit "Irgendwas mit Sex" (Sonntag, 14. Mai, 20 Uhr).

Der Budberger Arnim Bartetzky hat noch einen Tipp: Er steht am Samstag, 21. Januar, am Dirigentenpult im Duisburger Theater am Marientor (TaM) und dirigiert die Musical-Allstars. Das ist nicht irgendeine Musical-Gala: "Musical Allstars" ist ein "Best Of"-Treffen der Musical-Stars. Auch in diesem Jahr holt Arnim Bartetzky wieder illustre Gäste im TaM. Mit dabei ist Patricia Meeden, die Hauptrolle im Kölner Musical "Bodyguard". Aus London kommt Rob Fowler, die Hauptrolle aus dem neuen Musical "Bat Out Of Hell". Gerade mit "Mozart" aus Shanghai zurück sein wird Jessica Kessler, gebürtige Dinslakenerin. Chris Murray, der Alberich aus dem gefeierten Frank Nimsgern-Musical "Der Ring", wird ebenfalls auf der Bühne stehen. Und mit der geballten New-Yorker-Musicalpower des Broadways ist Valerie Scott dabei. Last but not least die deutsche Musical-Ikone mit niederländischen Wurzeln, Paul Kribbe, am Start. Karten gibt es unter anderem in der Buchhandlung Schiffer-Neumann am Holzmarkt in Rheinberg.

Zu einem ganz besonderen Konzert zu Beginn des neuen Jahres lädt der Musik- und Literaturkreis Alpen ein. Am Sonntag, 22. Januar, treten um 17 Uhr treten "The Gregorian Voices" in der evangelischen Kirche in Alpen auf. Das bulgarische Vokaloktett lässt niemanden unberührt. In schlichte Mönchskutten gekleidet, erschaffen "The Gregorian Voices" durch die Präsentation ihrer Stimmen eine mystische Atmosphäre, die gerade in Kirchen Raum ergreifend ist. Wenn sie zudem berühmte Klassiker der Popmusik im gregorianischen Stil arrangieren wie Rod Stewards "I am Sailing" oder Michael Jacksons und Lionel Richies "We Are The World, We Are The Children" ist das ein höchst emotionales Erlebnis. Karten zum Preis von 19,90 Euro gibt es im Rathaus Alpen sowie bei der Sparkasse am Niederrhein in Alpen. •

Die beiden legendären Moerser Deutschrockbands "Basta" und "Toschki & Combo Confus" kehren für ein einziges Konzert auf die Bühne zurück - nach 25 Jahren. Am Samstag, 28. Januar, 20 Uhr, treten die Musiker in der Röhre an der Weygoldstraße 10 in der Moerser Innenstadt auf. Dort gibt es die allesamt selbst komponierten Songs noch einmal zu hören. Die meisten Mitglieder der beiden Bands sind noch heute aktiv: Einige rocken bei Glam Bam, andere gehören dem Heartchor an oder sind mit Old Love oder Catch 22 unterwegs. Karten gibt es ab sofort in der Röhre. Sie kosten 10 Euro und sind ganz bestimmt schnell vergriffen. Da sollte man nicht lange zögern.

Apropos Glam Bam. Den Rock der 70er Jahre spielt die Glitzer-Band, wenn Erwin Kohl in Kooperation mit dem Kulturverein "Son'Kult" im Kastell seinen brandneuen Niederrhein-Krimi "Hopsgegangen" vorstellt. Karten für die wohl außergewöhnlichste Krimi-Premiere des Jahres am Freitag, 3. März, 19.30 Uhr, gibt es für 12,50 Euro in der Alpener Lindenbuchhandlung, bei Schiffer-Neumann in Rheinberg, dem Sonsbecker Bücherbogen und in der Xantener Dombuchhandlung.

Musik und Kabarett vom Feinsten bieten die großen Open-Air-Veranstaltungen in Xanten. Zur Sommermusik im Juli kommen Barclay James Harvest, Michael Mittermeier und Max Mutzke, im Strandbad spielen Anfang September Brings und Basta, Frau Jahnke lädt zum Comedy-Abend ein. Infos und Tickets gibt es auf www.sommermusik-xanten.de oder www.vp-konzerte.de beziehungsweise auf www.f-z-x.de und www.eventim.de. Wenn dabei Erinnerungen an die Sommerfestspiele im APX mit Weltstars wie Mikis Theodorakis, José Carreras oder Montserrat Caballé wach werden: Tim Michalak erinnert in seinem neuen Buch an diese Zeit. "30 Jahre Sommerfestspiele Xanten - Piccolo Verona" ist erschienen im anno-Verlag, mit Grußworten von Stars wie José Carreras, Maciej Figas, Prof. Ewa Michnik und Stanislaw Mosa. Es ist ist über den Buchhandel beziehbar und kostet 18,95 Euro.

Noch bis Heiligabend sind die Schwarz-Weiß-Fotografien von Xantenern und die Videoprojektion des Berliner Künstlers Grischa Schmitz im Drei-Giebelhaus zu sehen. Und ein Bild aus dieser Produktion könnte eine schöne Geschenkidee sein. Die original ausgestellten, handsignierten Fotos können in der Galerie erworben werden. Wer es bis Weihnachten nicht schafft: Am 27. Dezember ist Grischa Schmitz von 10 bis 17 Uhr noch einmal da.

