Sonsbeck: Leader ist Chance für Bernardin-Gärten

Die Leader-Region "Niederrhein - Natürlich lebendig" kann erstmals was vorweisen: Das neue Logo ist da. Und erste Projekte, die mit EU-Mittel umgesetzt werden sollen, zeichnen sich ab. Doch die Bürokratie bleibt eine Hürde. Von Heinz Kühnen

Schon der Name ist ein Ungetüm: Liaison entre actions de dévelopement de l'économie rurale (Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) hat die Europäische Union (EU) ein Projekt benannt, das Kommunen-übergreifend Schwung in den ländlichen Raum bringen soll. Die Abkürzung Leader ist kürzer, ändert aber nichts an dem rätselhaften, bürokratischen Monster, über das die EU und die Bezirksregierung mit Argusaugen wachen.

"Selbst die deutsche Arbeitsgemeinschaft der Leader-Regionen beklagt, dass die Bürokratie von Förderzeitraum zu Förderzeitraum enorm zugenommen hat", sagt Leo Giesbers, Vorsitzender des Leader-Vorstandes für die "Region Niederrhein - Natürlich lebendig!", zu der sich Rheinberg, Xanten, Alpen und Sonsbeck zusammengeschlossen haben: "Seit 1991 sind wir immerhin in der fünften Förderperiode."

Klagen will Sonsbecks früherer Bürgermeister nicht - trotz der inzwischen fast zweijährigen Vorbereitungszeit mit großen Workshops, der Vereinsgründung, den Vorstandswahlen mit vorgeschriebenem Proporz an Mitgliedern aus Politik, Wirtschaft, Vereinen und der Frauen-Männerverteilung mit Ausgleichen je nach "unterrepräsentiertem Geschlecht". Im Sommer kam immerhin die Förderzusage.

Geschäftsführerin Kristin Hendriksen sowie ihre Mitarbeiterin Beate Pauls haben nach 140-seitiger Fleißarbeit zum Beispiel mit Ideensammlungen, gerade beendeten Versammlungen in allen vier Orten und dem ersten Themen-Workshop tatsächlich die ersten Projekte skizziert, die wohl gefördert werden können und durchaus mit konkreten Vorstellungen verbunden sind.

Die Beleuchtung herausragender Bauwerke nach dem Vorbild der gerade renovierten evangelischen Kirche in Sonsbeck gehöre dazu, sagt Regionalwissenschaftlerin Hendriksen. Die Erweiterung des Umweltbildungsprojekts der Einrichtung für Menschen mit Behinderungen St. Bernardin habe Chancen, so die 30-jährige Kleverin. Der Ausbau von Kräuter- und Bauerngarten sei schließlich auf Dauer durch hauptamtliche Mitarbeiter gesichert.

Ähnlich verhalte es sich mit einem Erzählprojekt des Xantener Stiftsmuseums, das Berichte über Brauchtümer an die nächsten Generationen weitergeben will, ergänzt Verwaltungswirtin Beate Pauls.

Leo Giebers' Lieblingsprojekt ist aus den Niederlanden abgekupfert: Da radelt und wandert man längst nicht mehr mit Wanderkarten, sondern von Knotenpunkt zu Knotenpunkt. Solch eine Durchnumerierung müsste "einfach nur" auf das vorhandene Wegenetz in der Leader-Region Niederrhein aufgesetzt werden und könnte die vielen vorhandenen Insellösungen ersetzen.

Es geht nicht um große Sprünge, sondern um sinnvolle Kleinarbeit mit 2,3 Millionen Euro Fördermitteln im Rücken. Bis zu 65 Prozent jedes Einzelprojekts können aus dem Topf gefördert werden, und möglichst jeder der gut 75.000 Menschen in der 262 km2 großen Leader-Region Niederrhein soll davon möglichst auf Dauer etwas haben.

Allerdings: Manch gute Idee wie der bereits mehrfach angesprochene Jobscout für Geflüchtete wird erst einmal zurückgestellt: "Auf diesem Feld tummeln sich inzwischen auch andere Organisationen", sagt Beate Pauls. In den jetzt anstehenden Projekt-Workshops würden die bei derartigen Veranstaltungen erwarteten gut zwei Dutzend Interessenten aber sicher noch weitere realisierbare Vorstellungen entwickeln. Möglichst alle Generationen sollen sich einbringen. Gut laufe zum Beispiel die Arbeitsgemeinschaft an der Rheinberger Europaschule. "Mobilität und Musik sind da große Themen", so Hendriksen. Mal sehen, was wir tun können."

"Wunschzettel aufhängen und schon fluppt es, so geht das ohnehin nicht", warnt Giesbers vor zu hohen Erwartungen. Die verbliebenen Projektkosten von je 35 Prozent des Gesamtbetrags müssen die Träger selbst aufbringen. Ehrenamtliche Arbeit kann zwar angerechnet werden, Spenden sind auch möglich, aber es bleibt immer ein Restbetrag. Bei der Bürokratie geraten Ehrenamtler wie die des Naturschutzbundes, der sein Obstwiesenprojekt einbringen könnte, ins Schwitzen. "Das ist eben für viele ein Monster, das kaum zu bändigen ist." Es muss und soll gebändigt werden. Und wird es auch, sind sich die drei Leader-Protagnisten sicher. Immerhin läuft die Förderzeit erst 2021 ab. Etwas Vorzeigbares gibt es schon: Ein eigenes Leader-Logo.

