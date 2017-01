Alpen-Menzelen: Lime Lights verlassen das Rampenlicht

Bis Aschermittwoch wollen es die Damen aber noch mal so richtig krachen lassen. Mit dem Ende der Session geht dann auch eine glanzvolle fast 20-jährige Ära zu Ende. Die ersten aus der Kleinen Garde sind schon selber Mutter. Von Bernfried Paus

Limelight für Rampenlicht - in Menzelen aber für Feuerwerk. Das wird Session für Session auf der Narrenbühne im Ort abgebrannt. Seit zwei Jahrzehnten sorgen die Lime Lights in ihren blau glanzschimmernden Kostümen für einen Knalleffekt zum Ende einer jeden Sitzung. Weil ja das Schönste immer zum Schluss kommt. Nachdem die Kracher der Silvesternacht nun verstummt sind, laufen sich die Mädels warm, um mit ihrem Garde- und Showtanz - wie immer - Raketen zu zünden. Es ist ihre letzte Session. Aschermittwoch gehen die Rampenlichter aus. Für immer. Damit geht eine glanzvolle Ära zu Ende. Doch ehe es so weit ist, will die nicht mehr ganz so junge Garde noch einmal Vollgas geben.

Ende der 1990er Jahre war es Gabi Giesen (49), die den Anstoß für die Gruppe gegeben hat. Ihre Tochter Ann-Kathrin besuchte noch den Kindergarten und wollte gern tanzen. Also sprach die Mutter ihre Nachbarin Angela Eichhorn (50) an. Die hatte reichlich Gardetanzerfahrung und mit ihren Töchtern Annika und Eva ebenfalls zwei Mädels mit dem Tanz-Gen. Das war der Beginn einer wundervollen Geschichte.

Gabi Giesen musste die Karnevalsgesellschaft (KVG) Hand in Hand nicht lange überreden, bei der ihr Mann Jürgen damals am Vorstandstisch saß. Die KVG gab grünes Licht. Gabi Giesen und Angela Eichhorn zogen los und warben in Kindergärten für ihr Projekt. Mit Erfolg.

Am Ende kamen zwölf kleine Mädchen zur ersten Probe ins Pfarrzentrum von St. Walburgis. Trainerin Angela Eichhorn war fürs Tänzerische verantwortlich, Gabi Giesen kümmerte sich um die vielen kleinen Nöte und Sorgen der Minigardisten mit den kurzen Beinen. Die "Kleine Garde" wollte es den "Hüpfdohlen", die schon flügge waren, nachtun. Der Ehrgeiz war groß.

Pünktlich zum Sessionserwachen war das kleine Dutzend fit für den ersten großen Auftritt. Die KVG hatte rechtzeitig für fesche Kostüme gesorgt. Die wurden, weil nicht ganz billig, ein paar Nummern zu groß gekauft. Die tanzenden Kinder sollten reinwachsen. Mit Können und ein paar Nadeln wurden das Garde-Outfit jeweils passend gemacht.

Die Kleine Garde durfte anfangs nur im karnevalistischen Nachmittagsprogramm auftreten. Der beliebte, aber gestrenge Herr Pastor Gerd van der Voort war als Präses der katholischen Vereine der strikten Auffassung, dass Kinder abends ins Bett und nicht auf die Bühne gehören. So wurde es gemacht.

Die Garde-Mütter Gabi und Angela gaben bei der gefeierten Bühnen-Premiere die "Stellungspiloten", die wie Souffleusen den Schauspielern, den Tänzerinnen Fingerzeige gaben, damit niemand aus dem Tritt kam. Alles klappte wie am Schnürchen. Es bildete sich ein fester Stamm, der Jahr für Jahr aufs Neue ein flottes Tänzchen einstudierte und zur gefeierten Größe im Menzelener Karneval heranreifte. Im Saal und auf der Straße. Die "kleine Garde" war auch draußen ein Blickfang. Sie schmückte die Prinzen beim Gang durch die Ortschaften und sorgte auch bei den Zügen in Menzelen und der Kinder in Alpen für bewegte Farbtupfer - bei Wind und Wetter, allenfalls geschützt durch ein Plastikfähnchen.

Nachdem das Pfarrzentrum Ost, das in diesen Tagen abgerissen wird, von immer mehr Gruppen in Anspruch genommen wurde, zogen die Gardetänzerinnen in die Turnhalle am Sportplatz und später ins neue Schützenhaus Am Wippött um. Dort gibt eine vier Meter große Spiegelwand den Mädels beim Training unmittelbar Rückmeldung auf das, was sie da tanzen. Neben dem Gardetanz war später als ersehnte und stets gefeierte Zugabe immer eine von Angela Eichhorn entwickelte Musical-Choreografie im Programm. Dafür schneiderte Elvira Höner jedes Mal an der Nähmaschine wahre Kunstwerke. Vor elf Jahren hatte sich die "Kleine Garde" aus den Kinderschuhen herausgetanzt. Die "Flotten Lotten" waren in ihrem Windschatten aufgetaucht. Ein neuer Name für die Garde im Teenie-Maß musste her. "Lime Lights" gefiel allen. Die brauchten, nachdem sie 2011 schon aus dem zweiten Anzug herausgewachsen waren, noch mal ein neues Outfit. Eltern, örtliche Firmen und die KVG traten als Gönner auf, damit die jungen Frauen in maßgeschneiderten Kostümen im Rampenlicht eine gute Figur abgaben.

Heute nach 20 Jahren sind die ersten aus der Kleinen Garde selber Mutter. Die Terminabsprache fürs unabdingbare Training wird immer schwieriger. So fiel, schweren Herzens zwar, doch zwangsläufig die Entscheidung, dass auch eine Gardetänzerin nicht ewig jung ist.

Jetzt aber freuen sich die Lime Lights riesig auf ihr furioses Finale, und sind stolz darauf, dass mit den Mini-Lights die nächste Garde-Generation die Beinchen schwingt. Und ehe der Vorhang an Aschermittwoch endgültig fällt, wollen die Lime Lights mit einem gewaltigen Feuerwerk Raketen zünden - wie immer in all den Jahren.

