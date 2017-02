später lesen Xanten Marienschülerinnen zu Gast im Landtag FOTO: Schule FOTO: Schule Teilen

2017-02-12

Mit rund 80 Schülerinnen hat die Marienschule Xanten den SPD-Landtagsabgeordneten René Schneider in Düsseldorf besucht. Einmal im Jahr nutzt die Mädchenrealschule die Gelegenheit, um mit einem ganzen Jahrgang Landespolitik und den parlamentarischen Betrieb kennenzulernen. Nach einer Führung diskutierten die Mädchen rund eine Stunde lang mit dem SPD-Politiker. "Der Besucherdienst des Landtags schwärmt immer von den gut vorbereiteten Schülerinnen, und ich freue mich ebenfalls über die lebhafte Diskussion über die Angst vor Fremden, dem Mut zur Willkommenskultur und der Freude an Demokratie", so Schneider. Zum Ende hatten die Schülerinnen über die Angst vor der Zukunft, Abschottung und Nationalismus diskutiert. René Schneider: "Noch nie habe ich Jugendliche so lebendig diskutieren hören."