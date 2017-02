Xanten: Milchringer mit vielen jungen Talenten

Aus der kleinen närrischen Nachbarschaftsfeier ist mittlerweile eine große Karnevalsveranstaltung geworden. Insgesamt 21 Karnevalisten, von denen acht jünger als 30 Jahre waren, kamen als Büttenredner, Tänzer und Sänger auf die Bühne. Von Hildegard van Hüüt

Die kleinen goldfarbenen Wimpel mit der Zahl 50, die in Gold gehaltenen Buchstaben M R K (Marienbaumer Milchringer Karneval) und der schicke goldglitzernde Smoking des Sprechers Hans Kurzawe ließen am Samstagabend erahnen, dass die Milchringer eine besondere Karnevalsveranstaltung im großen Saal der Gaststätte Hennemann feierten.

Dietmar Kisters, der Vorsitzende des Heimat- und Bürgervereins, brachte die Sache auf den Punkt, als er den "Milchringern" mit einem langen selbst geschriebenen Gedicht zum Jubiläum ihrer Karnevalssitzung gratulierte. "Den Milchringern in unserem schönen Wallfahrtsort gilt heute unser Glückwunschwort. Vor 50 Jahren, so steht in der Chronik zu lesen, ist die Gründung der Milchringer gewesen", lauteten die ersten vier Zeilen seiner Würdigung an die Bewohner der Milchstraße und der Ringstraße. Mehr als 150 Gäste, zu denen auch einige von weit angereiste Verwandte der Akteure zählten, hatten sich bei Hennemann eingefunden. Ihnen wurde ein einzigartiges fünfstündiges Programm geboten.

Dass das Programm auch von jungen Menschen mit gestaltet wird, ist den Verantwortlichen sehr wichtig. Los ging es mit Anja Höser und Rita Thissen, ein Paar, das sich von dem jungen Apotheker Nils Ehlert allerhand Produkte, die ältere Menschen brauchen, zusammenstellen ließ, wobei die blaue Pille nicht fehlen durfte. Groß war das Gelächter, als das Rentnerpaar dem Apotheker sagte, dass es die Artikel als Gaben für den Hochzeitsgeschenketisch bereitstellen solle. Für sehr viel Spaß sorgten auch Karin Heien und Elisabeth Kurzawe alias Karl und Karl mit ihrer "Testung Warenstift" sowie das Geschwisterpaar Klaus und Philipp Heien bei seiner "Unterhaltung ohne Worte". Das "rebellische Küken" Jacqueline, das im eigentlichen Leben Neele Bosmann heißt, erzählte ein wenig aus seinem bewegten Leben, wobei seine Eltern kräftig einstecken mussten. Nach jedem Auftritt ließ Kurzawe den Akteuren auf der Bühne mit verschiedenen Schlachtrufen tüchtig Beifall klatschen. Sehr oft hieß es "Milchringer - helau, Majenboom - helau" oder " An die Gewehre, zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten". Auch sein Auftritt als Feuerwehrmann "Bresse" und die vielen Witzeinlagen während der Auftritte wurden zum Erfolg.

"Hans macht das großartig, wir sind froh, dass wir ihn haben", kommentierte Karl-Heinz Bosmann, der auch kurzzeitig als glänzender Sprecher in Erscheinung trat, die vielen Einsätze seines Mitorganisators. Neben Kurzawe und Bosmann zählen Kurzawes Ehefrau Elisabeth, Anja Höser und Rita Thissen zu dem Team, das die Karnevalsveranstaltung der Milch- und der Ringstraße seit vielen Jahren organisiert. Sie wussten von den Ehepaaren Hans Gesthuysen, Albert Tiggelbeck, Hans Jung, Hermann Bosmann, Karl Cleven und Karl Kempkens zu erzählen, die sich 1967 zusammengetan hatten, um gemeinsam Karneval zu feiern.

Aus der kleinen Nachbarschaftsfeier ist mittlerweile eine große Veranstaltung geworden, bei der die Alt-Kalkarer Tanzgarde zum dritten Mal auftrat. Neun Marienbaumer Tänzerinnen begeisterten mit einem anmutigen orientalischen Tanz. Für ganz großen Beifall sorgte das Männerballett mit Holger Peerenboom, Martin Bleckmann, Karl-Heinz Bosmann, Klaus und Philip Heien sowie Hans Kurzawe, als es "Schwanensee" aufführte und zwei junge Paare des "Tanzsportvereins Niederrhein", als sie eine phänomenale Rock'n Roll- Nummer präsentierten. Martin Bleckmann und Holger Peerenboom griffen zu ihren Akustikgitarren, um alte und neue Songs gemeinsam mit dem Publikum zu singen, Nils und Jörn Ehlert sowie Annika Fröhlich und Neele Bosmann ernteten mit dem Song "Holz" von den 257ers großen Beifall. Besonders gut kam auch der aktuelle Song "Hulapalu" von Anja Röser an.

Nach dem großen Finale bat Kurzawe mit seiner kurzen Abschlussrede: "Wenn's euch gefallen hat, sagt es bitte weiter. Wenn's euch nicht gefallen hat, haltet bitte euren Mund."

