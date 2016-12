Xanten: Mit dem Weihrauch steigt das Gebet empor

Küster Bruno Müller und Schwester Maria Bernadette sorgen dafür, dass das angezündete Baumharz sein Aroma im Dom verbreitet. Von Peter Kummer

Gottesdienste erfassen Katholiken mit allen Sinnen: Weihwasser fühlen sie, Gesang und Gebet hören sie, Kirche und Gemeinde sehen sie - und der Geruchssinn reagiert auf Weihrauch, der aus einem speziellen, geschwenkten Fässchen in den Kirchenraum ent- und die Gläubigen umschwebt. Die Dämpfe steigen allmählich nach oben dem Himmel zu, symbolisieren das Gebet zu Gott. "Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein gülden Räuchfaß; und ihm ward viel Räuchwerks gegeben, dass er gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den güldenen Altar vor dem Stuhl", heißt es zum Beispiel in der Offenbarung 8,3.

Dom-Küster Bruno Müller und seit einiger Zeit auch Schwester Maria Bernadette haben vor Beginn der Messen alles so vorbereitet, dass das angezündete Baumharz sein Aroma im Xantener Dom verbreiten kann. Jetzt zu Weihnachten wird der Küster wieder zur Dreikönige-Mischung greifen. Sie passt zum Anlass und riecht, wenn man die Packung öffnet, zunächst einmal nach Lavendel. In der Kirche selbst macht sich später Rosen-Aroma breit.

Weihrauch ist nicht erst seit dem Christentum Bestandteil von religiösen Feiern. Schon die alten Ägypter, die Israeliten und die Römer haben das Produkt des Baumes genutzt.

Darum fand das Harz auch erst vergleichsweise spät Eingang in die christliche Liturgie. Die frühen Christen lehnten ihn ab, weil er für sie auch eine Huldigung der heidnischen römischen Kaiser und Statthalter darstellte. Noch Mitte des neunten Jahrhunderts war in Rom die Beräucherung des Altars unbekannt.

Küster Müller hat in der Domsakristei ein kleines Weihrauchlager eingerichtet. Er weiß um die Eigenschaften der sechs, sieben verschiedenen Sorten, weiß um die unterschiedlichen Aromen und wie viel er davon auf die Kohle in dem Weihrauchfässchen schütten darf, damit das Harz auch ordentlich brennt, ohne die Öffnungen in dem Gefäß zu verstopfen. "Zu viel ist schlecht. Wenn dann die Kohle verklebt, erlischt sie. Es muss einfach Luft dran. Das passiert auch durch das Schwingen des Weihrauchfässchens", nennt der Küster eine wichtige Regel. Die Zweite: Je gröber der Weihrauch, um so besser brennt er.

Das Baumharz des so genannten Weihnachtsbaums oder Boswellia lässt sich künstlich kaum herstellen. Darum sind die katholischen Kirchen in der ganzen Welt auf die Importe vor allem aus Somalia, mit über 80 Prozent Hauptexporteur, sowie aus anderen arabischen und zentralafrikanischen Staaten angewiesen.

Im Frühjahr und beginnt die Weihrauchproduktion und zieht sich über mehrere Monate hin. Am Ende kommen pro Baum zwischen drei und zehn Kilogramm zusammen.

Doch der Baumbestand wird kleiner. Ursachen sind das hohe Alter und der Krieg in den Anbaugebieten. "Darum kann der Weihrauch teurer werden", befürchtet der Küster und scherzt ein wenig: "Eine gute Kapitalanlage. Richtig gute Sorten kosten schon einiges." Etwa 15 Euro für ein Pfund von der Dreikönige-Mischung.

Wie beim Kautschuk, dem Rohstoff für Gummi, wird der Baum angeschnitten, damit das Harz austreten kann. "Die erste Ernte ist noch recht mickrig", berichtet Müller. Erst später treten dickere Brocken von durchscheinend braun-gelber bis rötlich-brauner Farbe aus. Und die Qualität steigert sich. Diese hängt zudem vom Standort des Baumes ab.

Weihrauch hat in der Geschichte übrigens nicht nur in der Liturgie Eingang gefunden, viele schwören darauf als Heilmittel zum Beispiel gegen Rheuma und bei Entzündungen. Auch für die Atemwege soll es angeblich gut sein.

In den früheren Jahrhunderten erfüllte es noch eine dritte Funktion: In Zeiten mangelnder Hygiene übertünchten bereits die Römer bei ihren Gängen durch die Städte üble Gerüche mit Weihrauch. Auch in der Messe, in denen die Menschen dicht auf dicht standen und saßen, wurden so die die körperlichen Ausdünstungen des Nachbarn zumindest erträglicher.

