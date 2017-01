Sportliches Schulduell in Sonsbeck: Mit Geschick und Strategie zum Sieg

Sportliches Schulduell in Sonsbeck

Wieder baten die s'Grooten-Schule und die Gesamtschule Xanten-Sonsbeck ihre Schüler in die Sporthalle, um sich in den verschiedenen Sportarten unter der Leitung von Sportlehrer Torben Sowinski zu duellieren.

Bereits am frühen Morgen durften die Klassen 9 und 10 der s'Grooten-Schule ihr Können im Fußball unter Beweis stellen. Während bei den Jungen die Klasse 10a ihre Dominanz aus dem letzten Jahr beeindruckend unter Beweis stellten, ließen die Mädchen der Klasse 10b ihrerseits ihr Können aufblitzen. Und so kam es am Ende der ersten Doppelstunde zu einem kleinen Showdown.

Die Mädchen der Klasse 10b gewannen ihre Partie gegen die Klasse 10a - dieser Sieg sollte in der Endabrechnung für eine große Überraschung sorgen. Die beiden 10. Klassen waren nach neun Spielen zwar punktgleich, doch das bessere Torverhältnis entschied am Ende für die Klasse 10b und bescherte ihr den Gesamtsieg. Im weiteren Verlauf des Vormittags traten dann die 7. Klassen gegeneinander an. Sportlehrer Thilo Munkes entschied sich gemeinsam mit den beiden Klassen für ein hochinteressantes und spannendes Strategiespiel: Schatzinsel. Geprägt von Taktik und Spielwitz aber auch von Schnelligkeit und Gewandtheit wurden die fünf Duelle ausgetragen.

Die Kinder verzauberten die Sporthalle an der Herrenstraße wieder einmal in einen Hexenkessel. Wie schon im vergangenen Jahr feuerten sich die Kids an, schrien sich die Lunge aus dem Hals und klatschten rhythmisch zu ihren Gesängen. Nach fünf abwechslungsreichen Spielen stand der Sieger fest. Die Klasse 7b erhält den heißbegehrten Wanderpokal.

Quelle: RP