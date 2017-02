Karneval in Xanten und Rheinberg: Möhnen erobern die Rathäuser im Sturm

Als Hippies verkleidet hofften Bürgermeister Thomas Görtz und das ganze Rathausteam nach den hektischen Wochen in Xanten endlich auf Peace, also auf Frieden. Den gönnten ihnen auch die Möhnen, angeführt von der neuen Obermöhne Nadine.

Sie trotzen Sturm und Regen, sangen, schunkelten und tanzten, so dass das Stadtoberhaupt recht freiwillig den Schlüssel rausrückte. Ab 16.28 Uhr übernahmen die Möhnen die Macht in Xanten. Wenig später kapitulierten auch die Bürgermeister von Alpen und Sonsbeck. Frank Tatzel in Rheinberg blieb am längsten standhaft, am frühen Abend war aber auch er dem Charme der Möhnen erlegene.

Quelle: RP